Bimiが、2025年4月9日にメジャー1stアルバム『R』(ヨミ:アール)、そして本日10月16日に開催されたライブの模様を収録したLive Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』を同時発売することが決定した。アルバムには新曲が8〜10曲収録される予定で、Bimiの音楽活動においてインディーズ時代より多くの影響を受け、時に自身の楽曲にもエッセンスとして取り込んできた“27th Club”の昇華をサブテーマとし、自身27歳の誕生日を迎える4月に、メジャーシーンで見据えてきた景色と新たに生まれ変わるその先の可能性の提示と覚悟を主題に制作が進められている。

Live Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』



2025年4月9日(水)発売予約リンク一覧:https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544【Blu-ray版】※ELR Store限定品番:NXD-1103商品形態:Blu-ray価格:\7,000(税抜価格 \6,364)収録内容:Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編特典映像:Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」仕様: チャック付きビニールケース封入:STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター予約特典ELRstore :Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) (ミニライブ&Bimiガラポン祭り)抽選参加●イベント内容ミニライブ&Bimiガラポン祭り●参加方法ELR Storeにて、「Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)」を期間内に予約で抽選に参加可能●会場都内某所※入場には、別途ドリンク代¥500必要●イベント日時2025年4月13日(日)1部:OPEN13:30/START14:00(予定)2025年4月13日(日)2部:OPEN17:30/START18:00(予定)●抽選対象商品予約期間2024年10月16日(水)21:00 〜 2025年2月25日(火)23:59●当選発表2025年3月10日(月)17時以降順次ご案内