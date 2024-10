a flood of circle・佐々木亮介が、最新アルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』の発売を記念して、リリース当日の11月6日に観覧無料のストリートライブを開催することを発表した。ストリートライブの場所は、JR有楽町駅と新橋駅の間にある高架下の施設「日比谷OKUROJI」内。ライブ後には、アルバムおよびアルバムツアーのZepp DiverCity TOKYO公演のチケットを佐々木本人が販売するとのこと。普段味わえない雰囲気での弾き語りライブを楽しみにしていて欲しい。

NEW ALBUM『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』



2024年11月6日(水)発売初回限定盤(CDA+DVD)TECI-1829/\5,500(税込)通常盤(CD)TECI-1830/\3,300(税込)収録内容01 WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース02 虫けらの詩03 ゴールド・ディガーズ04 ひとさらい05 Eine Kleine Nachtmusik06 D E K O T O R A07 ファスター08 キャンドルソング09 ベイビーブルーの星を探して10 屋根の上のハレルヤ11 11初回限定盤DVD収録内容1. 虫けらの詩 Music Video2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE