a flood of circle・佐々木亮介、アルバム発売を記念したストリートライブを開催決定。新ビジュアル＆ジャケット公開も
a flood of circle・佐々木亮介が、最新アルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』の発売を記念して、リリース当日の11月6日に観覧無料のストリートライブを開催することを発表した。
ストリートライブの場所は、JR有楽町駅と新橋駅の間にある高架下の施設「日比谷OKUROJI」内。ライブ後には、アルバムおよびアルバムツアーのZepp DiverCity TOKYO公演のチケットを佐々木本人が販売するとのこと。普段味わえない雰囲気での弾き語りライブを楽しみにしていて欲しい。
さらに、リリース直後の11月10日にタワーレコード新宿店にてサイン会の開催が決定した。タワーレコード新宿店にてアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』を購入すると、「サイン会参加券」が配布される。なお、その他各店舗別の購入者特典はレーベル公式サイトにて公開されている。
イベント情報
開催日：2024年11月6日（水）
時間：19:00〜20:30頃
場所：日比谷OKUROJI H03前（岐阜トーキョー前）https://jrtk.jp/hibiya-okuroji/
※観覧無料（会場での待機可能時間は17時以降）
※シート等を広げての場所取りは禁止
◆サイン会情報
開催日：2024年11月10日（日）
時間：18:00〜 ※17:30集合
場所：タワーレコード新宿店
詳細はレーベルサイトにて：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
NEW ALBUM『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』
初回限定盤（CDA+DVD）TECI-1829／\5,500（税込）
通常盤（CD）TECI-1830／\3,300（税込）
収録内容
01 WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース
02 虫けらの詩
03 ゴールド・ディガーズ
04 ひとさらい
05 Eine Kleine Nachtmusik
06 D E K O T O R A
07 ファスター
08 キャンドルソング
09 ベイビーブルーの星を探して
10 屋根の上のハレルヤ
11 11
初回限定盤DVD収録内容
1. 虫けらの詩 Music Video
2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE
ツアー情報
2024年
11月28日（木）千葉LOOK
11月29日（金）千葉LOOK
12月6日（金）堺FANDANGO
12月7日（土）堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS
2025年
1月23日（木）名古屋CLUB UPSET
2月09日（日）京都磔磔
2月11日（火・祝）広島SECOND CRUTCH
2月13日（木）松山Double-u studio
2月15日（土）高知X-pt.
2月16日（日）高松DIME
2月18日（火）静岡UMBER
3月6日（木）神戸太陽と虎
3月8日（土）鹿児島SR HALL
3月9日（日）大分club SPOT
3月11日（火）岐阜ants
3月16日（日）横浜F.A.D
3月20日（木・祝）新潟CLUB RIVERST
3月22日（土）郡山HIPSHOT JAPAN
3月23日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月05日（土）長野J
4月06日（日）金沢vanvanV4
4月10日（木）奈良NEVER LAND
4月12日（土）出雲APOLLO
4月13日（日）福山Cable
5月09日（金）仙台MACANA
5月10日（土）水戸LIGHT HOUSE
5月15日（木）八戸ROXX
5月16日（金）八戸ROXX
5月18日（日）山形ミュージック昭和SESSION
5月23日（金）岡山PEPPERLAND
5月25日（日）福岡CB
5月30日（金）札幌cube garden
5月31日（土）旭川CASINO DRIVE
6月05日（木）名古屋CLUB QUATTRO
6月06日（金）梅田CLUB QUATTRO
6月13日（金）Zepp DiverCity TOKYO
6月21日（土）沖縄output
関連リンク
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