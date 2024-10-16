イベント情報



◆ストリートライブ開催日：2024年11月6日（水）時間：19:00〜20:30頃場所：日比谷OKUROJI H03前（岐阜トーキョー前）https://jrtk.jp/hibiya-okuroji/※観覧無料（会場での待機可能時間は17時以降）※シート等を広げての場所取りは禁止◆サイン会情報開催日：2024年11月10日（日）時間：18:00〜 ※17:30集合場所：タワーレコード新宿店詳細はレーベルサイトにて：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/