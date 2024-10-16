ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡Ö¤¤¤¤·Á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×µð¿Í¡¦¹âÍü¡¢Åû¹á¤ËÄËº¨¤ÎÅ¬»þÂÇ
CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï
¡ü µð¿Í 0 ¡Ý 2 DeNA ¡û
¡ã10·î16Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿¤¬DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï0¡Ý1¤Î7²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£ÂåÂÇ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤ËÂÐ¤·¡¢1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½éµå¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â´°Á´¤ËÎÏ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢³°¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡Â³¤¯4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬³°¤ì2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢5µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£Äã¤á¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åû¹á¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÌÜÉÕ¤±¤Ï³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¤µ¤Ð¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Åû¹á¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤ò¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤·Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¢§ Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤Î»î¹ç¸å¤ÎÃÌÏÃ
¡Ö´¶¿¨¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤À¤Ê¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤ÆÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¡ËÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÅÀ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ü µð¿Í 0 ¡Ý 2 DeNA ¡û
¡ã10·î16Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿¤¬DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï0¡Ý1¤Î7²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£ÂåÂÇ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤ËÂÐ¤·¡¢1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½éµå¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â´°Á´¤ËÎÏ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢³°¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£Äã¤á¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åû¹á¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÌÜÉÕ¤±¤Ï³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¤µ¤Ð¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Åû¹á¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤ò¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤·Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¢§ Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤Î»î¹ç¸å¤ÎÃÌÏÃ
¡Ö´¶¿¨¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤À¤Ê¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤ÆÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¡ËÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÅÀ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë