英語圏のインターネットでは、「受け入れよう」や「しょうがないだろ」という時の決まり文句として「Deal With It」というインターネットミームがよく使われます。このミームでお決まりとなっている、サングラスをかけるGIFアニメーションを生成できる「Deal With It GIF emoji generator」が公開されているので、実際に使ってみました。Deal With It GIF emoji generator

https://emoji.build/deal-with-it-generator/Show HN: I built the most over-engineered Deal With It emoji generator | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=41848150これがDeal With It GIF emoji generatorです。まず、試しにサンプルとなっている男性の顔写真をクリックしました。すると、機械学習モデルが自動的に顔を判定して8bitな雰囲気のサングラスをかけてくれました。サングラスは4種類から選べます。今回は「Symmetrical」を選択。変更の際にサングラスがずれてしまったので、ドラッグ&ドロップ操作で手動で位置を修正します。画面の右側では、上から順にGIFアニメーションのループ数、フレーム数、各フレームの時間、インパクトを強くするために最後のフレームをどれだけ長くするか、出力サイズを設定できます。今回はすべてデフォルトにして「Deal with it!」ボタンをクリックしてみました。GIFアニメーションが生成されました。「Download」ボタンからダウンロードできます。以下が、できあがったGIFアニメーションです。このジェネレーターを作ったのは、ソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのユーザーであるklimeryk氏です。klimeryk氏は、就職活動でプログラミングへの情熱をPRするためにこのジェネレーターの元となるプロトタイプを作りましたが、残念ながら面接官の心には響かず、採用には至らなかったとのこと。それでもめげなかったklimeryk氏が、作品をさらにブラッシュアップして誰でも受け入れる(Deal With It)ことができるように無料公開したのが、Deal With It GIF emoji generatorです。