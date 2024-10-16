¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û²òÀâ¡¦¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¤¬ÆüËÜ¤ÎÆ±ÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡×
10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26 ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡×¥°¥ë¡¼¥×C¤ÎÂè4Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£
¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡×¤Ï5Ëü8000¿ÍÄ¶¤ÎÂç´Ñ½°¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÀÖÇò¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÆü¤Î´Ý¥³¥ì¥ª¡É¤ò¤Ä¤¯¤êÁª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤¾ÂåÉ½Àï¤È¤¤¤¦¤Ù¤Ç®¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²òÀâ¡¦¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¶½Ê³¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê°ìÀï¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¡¦¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¤âÇ®¤¯ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬SNSÅù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡×
Á°È¾¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËDFÃ«¸ý¾´¸ç¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢MF¤Î°ËÅì½ãÌé¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤òÅÓÃæÅêÆþ¡£
¤¹¤ë¤È76Ê¬¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ºÙ¤«¤¯¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¿¼¤¯¤Ø¤È¿¯Æþ¤·¡¢Â®¤¯±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤Æ1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£
¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¸å¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²òÀâ¤Î¾¾ÌÚ¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÃ¼Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£
¤³¤Î°ì¸À¤ÏSNS¾å¤Ç¿·¤¿¤Ê¡È¾¾ÌÚ¸ìÏ¿¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢
¡Ö¤Þ¤¸¾¾ÌÚ¤µ¤óÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤Æ¡¡¥¦¥±¤ë¡×
¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¡Ø¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è!!¡Ù »ö¼Â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¤µ¤ó¤Îº£Æü¤ÎÌ¾¸À¡£¡Ø¥ª¥¦¥ó¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡Ù¾¾ÌÚ¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÌÇò¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£