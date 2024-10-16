ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¡¢¶¦Æ®¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡¥É·³ÊÔÀ®¤¬²ó¸Ü¡Ä5Ç¯Á°¤Î¡È¹¶ËÉ¡É
2019Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥É·³¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂ¾¤Ë¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿30ºÐ¤ò¡¢Åö»þ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ò¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿2019Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ê¥ó¥É¡¼¥¢³ÍÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¡Ê¸ò¾Ä¤Ë¡Ë½ê¡¹ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ê¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤Ø¡Ë¤¢¤È¾¯¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï²æ¡¹¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹´´Éô¤È¤âÆ±ÍÍ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Ï¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¾¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ··â¼ê¤Ï¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¸½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥¬¡¼¤ò»°ÎÝ¤Ë²ó¤¹¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤òÁªÂò¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2020Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤½¤ÎÅß¤Ë¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄ¤Î´é¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ï152»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.273¡¢33ËÜÎÝÂÇ¡¢91ÂÇÅÀ¡¢OPS.844¡¢29ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤È130ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤¤¿Â¾¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃ«¤È¤Î¡ÈMVPÏÀÁè¡É¤âµ¯¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü¤·¤Æ16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤é3Ï¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë