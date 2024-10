Vaundy、XGの新曲、Snow Manの初サブスク配信＆『ブルーロック』エンディング主題歌など今週の注目新作&ニュースを紹介『New Music Wednesday [Podcast Edition]』

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀り、今週の気になる音楽ニュース、アーティストからのコメントという3部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……ドラマ『ライオンの隠れ家』の主題歌をリリースしたVaundyがカバー! Snow Man初めてのストリーミング配信楽曲でアニメ『ブルーロック』エンディング曲、ワールドツアー中のXGの新曲、Penthouseが台湾の9m88を招いた新曲、HOMEのEPを紹介。またPodcastでは、SpotifyにMV機能が追加されたことや、チャーリーXCXがこの夏巻き起こした「ブラット・サマー」のトレンドまとめ、Salyuのデビュー20周年記念トリビュートアルバムなどのニュースもピックアップ。番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

Vaundy「風神」

Vaundyの新曲「風神」がリリースになり『New Music Wednesday』のカバーを飾りました。同作は10月11日(金)にスタートしたドラマ『ライオンの隠れ家』の主題歌です。ドラマがスタートして直後の10月12日(土)に配信が開始しSpotifyでは16日(水)午前時点で『Spotify Japan 急上昇チャート』のトップ10にランクインしています。さらにVaundyはドラマのオープニングを飾る映像も監督しています。(楽曲は、みんなコミュニケーションという風をまとっている風神……ということを歌っています。結構抽象的な歌詞なので、色々それぞれ解釈があるでしょうし、ドラマが進んでいくと共により様々な解釈も広がっていくんだと思います)

16日(水)までは、ロンドンで収録された美しいオリジナルライブ映像と、ロンドンでの生活や楽曲制作風景を収めたドキュメンタリー映像『Vaundy LIVE in London』が全国の映画館で上映中。11月8日(金)からは全国ツアー『Vaundy one man live ARENA tour 2024-2025』がスタート予定です。

XG「IYKYK」

XGの新曲「IYKYK」がリリースになりました。10月11日(金)にリリースになったこの楽曲は先週の『New Music Friday Japan』でよく聴かれ、水曜時点で『Spotify Japan 急上昇チャート』ではトップ5にランクイン、SpotifyのJapanチャートにもランクインしています。(Spotifyエディターからも注目されており、各国の『New Music Friday』に多数リストイン。Globalプレイリスト『SUGAR』でカバーを飾っています)

楽曲は、2001年にリリースされたm-floの「prism」をサンプリングしています。新たな試みで限界を突破するXGの挑戦を表現しており、光速を超えて果てのない宇宙を探検するXGメンバーの姿を描き、簡単には到達できない新しい次元へ一緒に旅立とうというメッセージが込められた作品。楽曲タイトルの「IYKYK」は「IF YOU KNOW YOU KNOW」の略語で、分かる人は誰でも、新しい次元へと向かうこの旅に一緒に参加したくなる楽曲という意味も込められているそう。(このコンセプト通りMVも未来的でハイテック、宇宙的なイメージです。日本という国がテクノロジー豊かなイメージもあると思いますし、日本のグループとしてこういう表現はいいですよね! そして現在リバイバルされている2000年代の2stepにおいて、日本での先駆者ともいえるm-floをサンプリング。m-floは近年はBleecker Chrome、DJ Chari kzm & JP THE WAVYなどにサンプリングされたり、7月にリリースした4年ぶりの新曲「HyperNova」がTikTokでもヒットしたりと、再評価されています……!)

「IYKYK」も収録された2ndミニ・アルバム『AWE』は11月8日(金)にリリース予定です。なおXGは、現地時間10月4日(金)のラスベガス公演を皮切りに、初となるワールドツアー『The first HOWL』を開催中で、北をめぐったのち、11月にはUK&ヨーロッパ地域公演がスタートする予定。さらに、2025年には名古屋、東京、福岡、大阪の4会場8公演での追加公演を行います。

Snow Man「One」

Snow Manの新曲「One」がリリースになりました。10月5日(土)に放送がスタートしたTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌です。(先週に番組のニュースの部分でも紹介しましたが、Snow Manにとって初めてのストリーミング配信楽曲。ということでリリース前から盛り上がっていて、Xでは「#スノサブスク開始_One」が日本でのトレンド1位を獲得しました~。そしてアニメ『ブルーロック』の公式プレイリストも公開中!)

Spotifyのプレイリスト『This Is Snow Man スノーマン』ではSnow Manからのメッセージを聴くことができます。日本で活躍するボーイズグループを特集する『Boys Group Japan』のカバーも飾っています。

Penthouse「Kitchen feat. 9m88」

Penthouseの新曲「Kitchen feat. 9m88」がリリースになりました。PenthouseはSpotifyが2022年に躍進を期待する『RADAR:Early Noise 2022』にも選出されたバンド。(バンドとしてもどんどん大きくなってますし、ピアノの角野隼斗[Cateen]さんは今月ピアニストとしての世界デビューアルバムをリリース予定。ベルリンに本拠を置くソニークラシカルと専属レコーディングのワールドワイド契約を締結。海外公演を行ったり、久石譲さんのコンサートにも参加したりと結構すごいことに……)

新作は台湾出身の女性シンガーソングライターのジョウエムバーバー(9m88)を招いた、Penthouse初のフィーチャリング楽曲。(9m88は台湾、他にもアメリカなどで人気のシンガーで、R&B、ネオソウル、ジャズ、ヒップホップ、ポップスなど色んなサウンドをMIXしています。楽曲だけでなく台湾のファッションアイコン的存在としても注目されているみたい。ちなみに9m88は日本が海外のリスナー数ランキングTop5にランクインしているくらい日本でもよく聴かれています。現在は先日リリースされた参加作、台湾のラッパー・オージー(ØZI)の新曲の影響でリスナー数がぐんぐん増加中です)

11月には約1年半ぶりとなる2nd アルバム『Laundry』がリリースされる予定です。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

HOME「Still Dreaming」

HOMEのニューEP「HOME EP2」がリリースになりました。HOMEは、2020年に結成されたseigetsu(Vo)、o-png(PC) 、shun(Gt)からなる沖縄を拠点とする3人組。韓国、シンガポール、台湾などアジア諸国のフェス・イベントへの出演を果たし、今年は『FUJI ROCK FESTIVAL ’24』、『SUMMER SONIC 2024』といった大型フェスにも出演しています。

今作は2023年にリリースされた「HOME EP」の続編にあたり、既にリリースされている「Plastic Romance」と「Tell Me」や、「木目」のEPバージョン、「Still Dreaming」、「Memories」の全5曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「Still Dreaming」がリストインしました。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Podcast Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストはSpotifyのコメント機能から投稿を!