Xdinary Heroes、5thミニアルバム「LIVE and FALL」を発売“CNBLUE先輩と同時期に活動できて嬉しい”

バンドXdinary Heroesが、秋に合うバラードナンバーを引っ提げてカムバックした。彼らは最近、ソウル城東(ソンドン)区のあるカフェで、5thミニアルバム「LIVE and FALL」の発売記念インタビューに応じ、ニューアルバムについて語った。4月に発売した1stフルアルバム「Troubleshooting」以来、6ヶ月ぶりに新しいアルバムを引っ提げて戻ってきた彼らは、「カムバックする度にわくわくしますが、今回もわくわくする気持ちが大きいです。僕たちが大切にしている曲をアルバムに収めたので、ファンの方々がどれほど気に入ってくださるか楽しみです。11月にコンサートも控えているのですが、僕たちはステージが好きなので、早くコンサート会場でステージに立ちたいです」と感想を語った。

1stミニアルバム「Hello,world!」を皮切りに、これまでコンピュータのプログラミング用語をアルバム名に取り入れていたXdinary Heroesは、今回のアルバムを通じて初めて現実の世界に足を踏み入れ、アルバム名「LIVE and FALL」のように、喜怒哀楽のある人生の中で経験する崩壊や障害に関する話を描いた。ゴニルは今回のアルバムについて、「収録曲の『LOVE and FEAR』からインスピレーションを得て、アルバム名をつけました。人生と崩壊を同時に表現し、コントラストを描いたのですが、生きていれば倒れることは当然あるじゃないですか。そのような挫折、それでも生きていく、そのようなことが人生の中でやむを得ずついてくるということを表現したいと思ったんです」と説明した。またジュヨンは、「終わる前の物足りなさと切なさが見せるアルバムで、余韻があります。僕たちは最近、1ヶ月に1曲を発売する『2024 Xperiment Project』を行いましたが、それを終えるアルバムなので、より余韻が深い感じがします」とつけ加えた。特にXdinary Heroesは、今回のアルバムで初めてバラード曲をタイトル曲に掲げ、新たな挑戦に乗り出した。タイトル曲「Night before the end」は、叙情的なベースリフで寂しげな感性を最大化した楽曲で、導入部のおぼろげな歌声とエネルギー溢れるサビのドラマチックな対比により、彼らだけのユニークなロックバラードを完成させた。ガオンは新曲について、「曲の仮タイトルは『LAST HOUR』でした。隕石が落ちる1時間前だとしたら、それぞれ最後の1時間をどのように過ごすだろうかということについてたくさん話し、そこからアイデアをたくさん得ました。その中でもジュンハンは特別でした。地球が滅亡する1時間前でもギターを弾くと言っていました」と話した。バラードジャンルを選んだ理由について聞くとゴニルは、「バラード曲をタイトルにしてみようという話が出たのは今年初め頃でした。アルバム『Troubleshooting』を準備し、秋にカムバックする時は新鮮な試みをしてもよさそうだという意見が出て、みんな同意して、あらかじめ計画を立てていました」とし、「これまで発表したアルバムに収録曲としてバラードナンバーを入れ始めたのですが、反応が良かったんです。海外で反応が良かったですし、歌詞によってたくさん慰められたと言われました。それならバラードをタイトル曲にしてみたらどうかと思い、計画しました」と答えた。ジュヨンは「バラードというジャンルそのものがボーカルとしては慎重になる部分がありますし、気を使わなければなりません。練習もたくさんしましたし、これまでやってきた雰囲気とは異なる、おぼろげで切ない感性を際立たせるべき曲であるだけに、感情移入のための状況設定を頭の中で描き出す練習をたくさんしました」と伝えた。ガオンも「楽器の面でも、バラードそのものが、一つひとつの楽器の音がよく聞こえるジャンルだと思っています。僕たちがもともと上手くできて、好きなジャンルであるハードロックをやっていて、その後バラードをやった時、繊細に、かつ集中して演奏してこそ、声が入った時に相乗効果が発揮されることを知り、たくさん練習しました」とつけ加えた。先輩バンドのDAY6は、最近チャートを逆走して大ブレイクを果たし、多くのリスナーに愛されている。Xdinary Heroesは直属の後輩バンドであるだけに、DAY6のメンバーたちもアドバイスを惜しまないという。メンバーたちは、「ウォンピル兄さんがカカオトークで、『Save me』が公開された時、『曲がすごく良い。本当にぴったりだと思うし、Xdinary Heroesだけができる音楽だと思う』と賞賛してくれました」と感謝を表した。また、Xdinary Heroesがアルバムを発売した14日には、SEVENTEENとCNBLUEらもカムバックした。バンドの先輩であるCNBLUEと同じ日にカムバックすることにプレッシャーはないかという質問には、「プレッシャーよりは楽しみです。幼い頃から尊敬していて、音楽を聴いて育ってきたので、早く会いたいです。楽しみにしています」と語った。ゴニルは「バンド音楽を愛する人間として、バンド音楽を多くの人に聞いてもらいたいという願いがあるのですが、CNBLUE先輩と一緒にカムバックすることで、バンド音楽を一緒に広く知らせることができると思うと、胸がいっぱいでわくわくします」と伝えた。