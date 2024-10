19歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが10月9日、自身初CDにして1stフルアルバム『charme』をリリースした。同アルバム収録曲「閃光バード」のリリックビデオが公開となった。バラードナンバー「閃光バード」は、静と動のコントラストとドラマチックなストリングスが美しい仕上がりだ。サウンドプロデュースは数々のヒット曲に携わるNaoki Itaiが担当した。

■ライブ/イベント出演情報



▼<Melody Line〜はじまりのうた〜>10月18日(金) 東京・新宿MARZOPEN / START 未定出演:shallm / ペルピンズ / 結美(O.A) / and more...https://x.com/melody_line2016?lang=ja▼<Hosei Autumn Music’24>10月20日(日) 東京・法政大学多摩キャンパス 大教室A棟open12:00 / start12:45出演:MYTH&ROID / shallm※チケット無料 / 法大生限定チケット受付中応募期間:7/27(土)〜8/09(金)※アーティストライブへのご来場は、事前に整理券を取得していただき、所定の時間にチケット引き換えを行なっていただくか、当日券を取得していただく必要があります。※予定枚数の配布が終了している場合、当日券配布は行いませんので、ご了承ください。▼<Shimokitazawa Acoustic Parade 2024>10月27日(日) 東京・下北沢空き地※東京都世田谷区北沢2-33-12 付近 下北沢交番の隣open11:00 / start11:30 / close20:00出演:Ran / にゃんぞぬデシ / shallm / 栞寧 / 長久玲奈 / 栢本ての / 海羽 / 大東まみ / 村上想楽 / 藍谷凪 / 山形りお / ナガトモユリ / はらあやの / あくあゆいMC:mihoro*https://t.livepocket.jp/e/hsa_g▼<クジラの声>11月07日(木) 東京・三軒茶屋GrapeFruitMoonopen18:00 / start19:00出演:岡室友佳子 / shallm / 山口華穂 / 八神桃花https://tiget.net/events/352256▼<Stomp The Distance vol.20>11月12日(火) 大阪・心斎橋 VARON※東京都世田谷区北沢2-33-12 付近 下北沢交番の隣open18:00 / start18:30出演:Annon / OneOnceOver / shallm / VOØGE / ハコワレ / バンドマンの底辺×高さ÷2https://tiget.net/events/345732▼<The moon is beautiful-NaKK Anniversary Series->11月18日(月) 大阪・アメリカ村DROPopen / start 未定出演:Tiiy / shallm / でぃすこね! / 芽菜 fr.透明な7日目の真実 / ...and morehttps://tiget.net/events/351454▼<THE LIVE HOUSE soma presents.「Pierce the Heart vol.43」>11月21日(木) 大阪・心斎橋 somaopen18:00 / start18:30出演:shallm / オノマトペ / ジンバジ / アイビーズhttps://forms.gle/FsgCJGB8YA2Noshb6▼<”MIKKE vol.19” supported by Eggs>11月25日(月) 大阪・MUSE BOXopen18:45 / start19:00出演:tami / 石原のの / soel / shallm / uiunihttps://forms.gle/ptk4CeHm7ifX4A5C7