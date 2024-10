SHANK主催フェス<BLAZE UP NAGASAKI 2024>が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェス開催前日の11月23日に、<STUDIO DO! presents BLAZE UP NAGASAKI 前日祭>が実施されることが発表となった。<BLAZE UP NAGASAKI>はSHANKが毎年長崎にて主催しているフェスであり、その前日祭はライブハウス長崎STUDIO DO!で行われる。

ライブ情報

◆<STUDIO DO! presents BLAZE UP NAGASAKI 前日祭>

日程:2024年11月23日(土) 開場12:30 / 開演13:00

会場:長崎 STUDIO DO!

出演:村上想楽、月には行かない、ALBRIGHT KNOT、BxDxD、The Goldilocks、REiNCARNATiON、THE KITCHEN

前売チケット:\2,000 / 当日 \2,500(別途ドリンク代¥600)

※バンド取り置きのみの販売(プレイガイドでの販売は無し)

※「BLAZE UP NAGASAKI 2024」チケットの購入者はチケット\1,000 + ドリンク代¥600



◆<BLAZE UP NAGASAKI 2024>

日程:2024年11月24日(日) 開場9:00 / 開演11:00 / 終演20:00(予定)

会場:出島メッセ長崎 https://dejima-messe.jp/

出演:SHANK、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZ

前売りチケット:\10,800

イープラスにて一般発売中https://eplus.jp/blazeupnagasaki/

◆<STUDIO DO! presents BLAZE UP NAGASAKI 前日祭>日程:2024年11月23日(土) 開場12:30 / 開演13:00会場:長崎 STUDIO DO!出演:村上想楽、月には行かない、ALBRIGHT KNOT、BxDxD、The Goldilocks、REiNCARNATiON、THE KITCHEN前売チケット:\2,000 / 当日 \2,500(別途ドリンク代¥600)※バンド取り置きのみの販売(プレイガイドでの販売は無し)※「BLAZE UP NAGASAKI 2024」チケットの購入者はチケット\1,000 + ドリンク代¥600◆<BLAZE UP NAGASAKI 2024>日程:2024年11月24日(日) 開場9:00 / 開演11:00 / 終演20:00(予定)会場:出島メッセ長崎 https://dejima-messe.jp/出演:SHANK、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZ前売りチケット:\10,800イープラスにて一般発売中https://eplus.jp/blazeupnagasaki/

関連リンク

◆SHANK オフィシャルサイト

◆SHANK オフィシャルTwitter

◆SHANK オフィシャルInstagram

◆SHANK オフィシャルYouTubeチャンネル

◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルサイト

◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルTwitter

◆SHANK オフィシャルTwitter◆SHANK オフィシャルInstagram◆SHANK オフィシャルYouTubeチャンネル◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルサイト◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルTwitter

出演は村上想楽(長崎)、月には行かない(佐世保)、ALBRIGHT KNOT(長崎)、BxDxD(長崎)、The Goldilocks(長崎)、REiNCARNATiON(佐賀)、THE KITCHEN(熊本)の7組で、すべて九州出身のアーティストとなる。前日祭のチケット販売はバンド取り置きのみで、<BLAZE UP NAGASAKI 2024>のチケットを持っていれば割引価格になる。