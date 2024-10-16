SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI＞の前日祭が開催決定
SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェス開催前日の11月23日に、＜STUDIO DO! presents BLAZE UP NAGASAKI 前日祭＞が実施されることが発表となった。
＜BLAZE UP NAGASAKI＞はSHANKが毎年長崎にて主催しているフェスであり、その前日祭はライブハウス長崎STUDIO DO!で行われる。
前日祭のチケット販売はバンド取り置きのみで、＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞のチケットを持っていれば割引価格になる。
ライブ情報
日程：2024年11月23日（土） 開場12:30 / 開演13:00
会場：長崎 STUDIO DO!
出演：村上想楽、月には行かない、ALBRIGHT KNOT、BxDxD、The Goldilocks、REiNCARNATiON、THE KITCHEN
前売チケット：\2,000 ／ 当日 \2,500（別途ドリンク代￥600）
※バンド取り置きのみの販売（プレイガイドでの販売は無し）
※「BLAZE UP NAGASAKI 2024」チケットの購入者はチケット\1,000 ＋ ドリンク代￥600
◆＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞
日程：2024年11月24日（日） 開場9:00 / 開演11:00 / 終演20:00（予定）
会場：出島メッセ長崎 https://dejima-messe.jp/
出演：SHANK、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZ
前売りチケット：\10,800
イープラスにて一般発売中https://eplus.jp/blazeupnagasaki/
関連リンク
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