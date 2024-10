BE:FIRSTのLEOが、ソロ楽曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」のスペシャルビデオを公開した。本楽曲は、JUNON「Nova Flame」に続くメンバーソロ企画「One of the BE:ST」第2弾。<BMSG FES’24>のステージでも披露され、大きな反響があったLEOのソロ楽曲だ。LEOと親交のある緑黄色社会の穴見真吾をプロデューサーに迎え、BE:FIRSTの楽曲を多く手がけるLOARと共に書き下ろされた。ファンキーで軽快なトラックとメロディアスなトップライン、“自分を愛し、自分らしく生きて行こう”というポジティブなメッセージが込められたリリックと伸びやかで力強い唄声が融合した作品だ。聴いたリスナーを爽やかでハッピーな気持ちにさせる、LEOの今が詰まった等身大な仕上がりとなっている。

スペシャルビデオはLEOのアイディアをもとに企画演出されており、大好きな野球やバイクを楽しむ姿や、ジャンクフードにかぶりついた後にすぐお昼寝してしまうなど、周りの目を気にせずに自分のやりたいことを存分に楽しむシーンが存分に詰め込まれている。

<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>

・愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

2024年12月21日/12月22日



・東京ドーム

2025年1月8日/1月9日



・みずほPayPayドーム福岡

2025年1月18日/1月19日



・京セラドーム大阪

2025年1月30日/2月1日/2月2日

リリース・配信情報

◆Prime Vide独占配信中 <BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream - Masterplan">

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG



◆BE:FIRST DVD & Blu-ray『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”』

2024年10月30日(水)発売 レーベル:B-ME

予約URL:https://befirst.lnk.to/LIVEinDOME2024



◆商品詳細

・DVD2枚組(スマプラ対応)

AVBD-27790〜1/ \7,700 (税込)

初回仕様 : デジパック



・Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)

AVXD-27792〜3/ \7,700 (税込)

初回仕様 : デジパック



・DVD 特殊商品(スマプラ対応)初回生産限定

AVZ1-27794〜7/ \12,100 (税込)

仕様 : BOX仕様

特典(封入): PHOTOBOOK・銀テープレプリカ

BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:DVD4枚組



・Blu-ray 特殊商品(スマプラ対応)初回生産限定

AVZ1-27798〜800/ \12,100 (税込)

仕様 : BOX仕様

特典(封入) : PHOTOBOOK・銀テープレプリカ

BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:Blu-ray Disc3枚組



◆収録内容

・LIVE(全品番共通)

<BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” >

2024年3月3日 in TOKYO DOME

1.Gifted.

2.Mainstream

3.Move On

4.Milli-Billi

5.Boom Boom Back

6.Be Free

7.First Step

8.Moment

9.Softly

10.SOS

11.Don't Wake Me Up

12.Spin!

13.Salvia

14.Grow Up

15.Smile Again

16.Shining One

17.To The First

18.BF is...

19.Brave Generation

20.Set Sail

21.Betrayal Game

22.Scream

23.Grateful Pain

24.Kick Start

25.Great Mistakes

26.Bye-Good-Bye

27.Glorious

28.Message

29.Masterplan



⚫︎特典映像1 (通常盤AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3)

・Grow Up -Group Shoot Camera-

・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-



⚫︎特典映像1 (BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800)

・SOS -Group Shoot Camera-

・Grow Up -Group Shoot Camera-

・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-

・Kick Start〜Great Mistakes -Float Camera-



●特典映像2

<BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” -Behind The Scenes->

BMSG MUSIC SHOP盤 (AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800) : アリーナからドームまでを追った約90分の映像

通常盤 (AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3): ドーム公演を追った約30分の映像



●特典映像3(BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800のみに収録)

<BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” >/

<BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan>”

-MC Digest-

(約2時間半にわたるアリーナ・ドーム全公演のMCダイジェスト)

さらに、10月17日8時より放送のTBS『ラヴィット!』にてTV初パフォーマンスが決定した。なお、「I just wanna be myself」のリリースは追ってアナウンスされる予定だ。2024年12月からは、4都市9公演を回る自身初のドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>を開催する。ソロ企画「One of the BE:ST」と合わせて今後のBE:FIRSTの活動を楽しみにしていて欲しい。