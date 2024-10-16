BE:FIRST・LEOのソロ曲のスペシャルビデオが公開。TBS『ラヴィット！』でTV初披露も決定
BE:FIRSTのLEOが、ソロ楽曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」のスペシャルビデオを公開した。
◆スペシャルビデオ
本楽曲は、JUNON「Nova Flame」に続くメンバーソロ企画「One of the BE:ST」第2弾。＜BMSG FES’24＞のステージでも披露され、大きな反響があったLEOのソロ楽曲だ。
LEOと親交のある緑黄色社会の穴見真吾をプロデューサーに迎え、BE:FIRSTの楽曲を多く手がけるLOARと共に書き下ろされた。ファンキーで軽快なトラックとメロディアスなトップライン、“自分を愛し、自分らしく生きて行こう”というポジティブなメッセージが込められたリリックと伸びやかで力強い唄声が融合した作品だ。聴いたリスナーを爽やかでハッピーな気持ちにさせる、LEOの今が詰まった等身大な仕上がりとなっている。
さらに、10月17日8時より放送のTBS『ラヴィット！』にてTV初パフォーマンスが決定した。なお、「I just wanna be myself」のリリースは追ってアナウンスされる予定だ。
2024年12月からは、4都市9公演を回る自身初のドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞を開催する。ソロ企画「One of the BE:ST」と合わせて今後のBE:FIRSTの活動を楽しみにしていて欲しい。
＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞
2024年12月21日／12月22日
・東京ドーム
2025年1月8日／1月9日
・みずほPayPayドーム福岡
2025年1月18日／1月19日
・京セラドーム大阪
2025年1月30日／2月1日／2月2日
リリース・配信情報
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG
◆BE:FIRST DVD & Blu-ray『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”』
2024年10月30日（水）発売 レーベル：B-ME
予約URL：https://befirst.lnk.to/LIVEinDOME2024
◆商品詳細
・DVD2枚組（スマプラ対応）
AVBD-27790〜1／ \7,700 （税込）
初回仕様 : デジパック
・Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）
AVXD-27792〜3／ \7,700 （税込）
初回仕様 : デジパック
・DVD 特殊商品（スマプラ対応）初回生産限定
AVZ1-27794〜7／ \12,100 （税込）
仕様 : BOX仕様
特典（封入）: PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：DVD4枚組
・Blu-ray 特殊商品（スマプラ対応）初回生産限定
AVZ1-27798〜800／ \12,100 （税込）
仕様 : BOX仕様
特典（封入） : PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：Blu-ray Disc3枚組
◆収録内容
・LIVE（全品番共通）
＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” ＞
2024年3月3日 in TOKYO DOME
1.Gifted.
2.Mainstream
3.Move On
4.Milli-Billi
5.Boom Boom Back
6.Be Free
7.First Step
8.Moment
9.Softly
10.SOS
11.Don't Wake Me Up
12.Spin!
13.Salvia
14.Grow Up
15.Smile Again
16.Shining One
17.To The First
18.BF is...
19.Brave Generation
20.Set Sail
21.Betrayal Game
22.Scream
23.Grateful Pain
24.Kick Start
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Glorious
28.Message
29.Masterplan
⚫︎特典映像1 （通常盤AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3）
・Grow Up -Group Shoot Camera-
・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-
⚫︎特典映像1 （BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800）
・SOS -Group Shoot Camera-
・Grow Up -Group Shoot Camera-
・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-
・Kick Start〜Great Mistakes -Float Camera-
●特典映像2
＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” -Behind The Scenes-＞
BMSG MUSIC SHOP盤 （AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800） : アリーナからドームまでを追った約90分の映像
通常盤 （AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3）: ドーム公演を追った約30分の映像
●特典映像3（BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800のみに収録）
＜BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” ＞/
＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan＞”
-MC Digest-
（約2時間半にわたるアリーナ・ドーム全公演のMCダイジェスト）
関連リンク
◆BE:FIRST / 2:BE Streaming & Download
◆BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” 特設サイト
◆BE:FIRST オフィシャルサイト
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル