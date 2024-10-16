¿´Çï¿ô¾å¾º¥¢¥éー¥È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿°Û¾ï¤È¤Ï¡ÄApple Watch Series 10¤¬¤¯¤ì¤ë·ò¹¯¤È¿çÌ²¤Î¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡É
2021Ç¯²Æ¤ËÂç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤ËApple Watch¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£ÌÜÅö¤Æ¤Ï¼ç¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¡£¤½¤Î¸å¤Î¿Ê²½¤Î²¸·Ã¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢57ºÐ¤Îº£¡¢¤³¤Î¡ÈÏÓ»þ·×¡É¤È¤Ï°ìÀ¸¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡ÓiPhone¾å¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°ìÌÜÎÆÁ³
ÆÍÁ³¤ÎÆ°Ø©¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë
2021Ç¯£¸·î¤Î¤¢¤ëµÙÆü¡£¼«Âð¤Ç¤Ò¤È¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¶»¤¬¥Ð¥¯¥ó¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤¨¡©¡¡¤Ê¤Ë¡©¡Ë
¤È»×¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¸ÝÆ°¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¥É¥Ã¥É¥Ã¥É¥Ã¥É¤«¤é¥É¥É¥É¥É¥É¤È¤Ê¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤¡ÖÆ°Ø©¡×¤Ë¡¢Âç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤¤ê¤À¤·µÙÆü¤À¤·Á´Á³¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡£
¤Ç¡¢µßµÞ¼Ö¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿µßµÞÉÂ±¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢£²»þ´Ö¡£¿´ÅÅ¿Þ¤Ë·ì°µ¤Ë·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤ËºÎ·ì¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤â¤Ê¤Ë¤«¼À´µ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï140¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¿´Çï¿ô¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê140Ä¶¤¨¤À¤Ã¤¿·ì°µ¤â½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤Ë¤«½ÅÆÆ¤ÊÃÍ¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Å¡Å¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸¡ºº¤Ç¤Ê¤Ë¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡¢¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î£²½µ´Ö¸å¤ÎÆüÍË¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¡£
¤Þ¤¿¤â¤äµÙÆü¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹¢¤«¤é¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤Æ°Ø©¤ÈÎä¤ä´À¡¢°¿´¡¢¤á¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¤Þ¤¿µßµÞ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÆü¿ô¤ò¤«¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¡£
¿´Â¡¥¨¥³ー¡¢24»þ´Ö¿´ÅÅ¿Þ¥Û¥ë¥¿ー¡¢¼ª´É¸¡ºº¡¢¹Ã¾õÁ£CT¡¢Æ¬ÉôCT¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¡¢Ç¾ÇÈ¡Ä¡Ä¤Æ¤ó¤«¤ó¤Î¸¡ºº¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î´Ö¡¢£²¥ö·î¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ë£¶²ó¤Û¤É¤ß¤Þ¤ï¤ì¤¿¡£
¤È¤¤Ï½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁÏ´©½àÈ÷¤Î¤³¤í¡£¤³¤Îº¢¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä²ñµÄ¤ÎÍ½Äê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¡ºº¤ä¿Ç»¡¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å¤Í¤Æ¡¢¤È¤¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Þ¤Ã¤¿¤À¤Ê¤«¡£Ì¤Á½Í¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÆæ¤ÎÈ¯ºî¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¹ÔµÓ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤½¡¢²¿¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£º£»×¤¨¤Ð¤Þ¤È¤â¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢°å»Õ¤«¤é²¿ÅÙ¤«¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×
¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÎÌç¤âÃ¡¤¤¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Í¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡Å¡Å¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁÏ´©½àÈ÷¤Ç¤¹¤´¤¯Â¿Ë»¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤È´·²¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¤È¤¯¤ËÇº¤ß¤Ï¤Ê¤·¡£¤¤¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿Æ°Ø©¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¡Ä¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¯ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¡Ä¡Ä¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤í¡Ä¡Ä¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·°Â¿´¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡£
¤Ç¡¢2021Ç¯10·î¡¢¿´Çï¿ôÂ¬Äê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤Æ¡¢Apple Watch Series £·¤ò¡¢AppleÉ½»²Æ»¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
ÄÌÃÎµ¡Ç½¡¢·ò¹¯´ÉÍý¡¢±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤â¤Î¹¥¤¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤í¤¦¡£
2015Ç¯¤Ë½éÂåApple Watch¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤Ö¤ê¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÍøÊØÀ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¤È¤Î¿ÆÌ©À¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢2021Ç¯¤ËÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢Apple Watch¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
»ä¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÆ°Ø©¡Ê¿´Çï¿ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À·×Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¿´Çï¡¢Äã¿´Çï¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¾ï¤ò°ìÄê»þ´Ö·×Â¬¤·¤¿¤È¤¤ÏÄÌÃÎ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¿´ÅÅ¿Þ¤òÂ¬Äê¤¹¤ì¤Ð¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÎÃû¸õ¤ÎÍÌµ¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÌÀ¤±Êý¤ËÆ°Ø©¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿´Çï¿ô140¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Apple Watch¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¹â¿´Çï¿ôÉ½¼¨¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÎÃû¸õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤âÉÔÀ°Ì®¤äÆ°Ø©¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¿´ÅÅ¿ÞÂ¬Äê¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤±¤ì¤É¤½¤¦¤½¤¦ÅÔ¹ç¤è¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖApple Watch¤Î¿´ÅÅ¿Þ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Àµ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»æ¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¿Ç»¡¤Î¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Î½Û´Ä´ï²Ê¤Î¥É¥¯¥¿ー¤À¡£
Apple Watch¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¿´ÅÅ¿Þ¥Çー¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¡¢PDF½ÐÎÏ¤â¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢µßµÞ»þ¤Ë¤ÏiPhone¤Î²èÌÌ¤Î¿´ÅÅ¿Þ¥Çー¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¤¢¤ª¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡Ö°ÂÀÅ»þ¿´Çï¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈiPhone¤ËÄÌÃÎ¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤âApple Watch¤ÎÆü¡¹¤ÎÂ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¼ã´³²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¤³¤í¤Ï¤È¤¯¤Ë¿©»ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¾¯µ¤Ì£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹Ã¾õÁ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉþÌô¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¿Ç»¡¤Î¤â¤È¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¼«Á³¤ËÀµ¾ïÃÍ¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Apple Watch¤Î°ÂÀÅ»þ¿´Çï¿ô¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç´ÁÊý¤äïªµä¤Ë¤âÍê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆæ¤ÎÉÔÄ´¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÌÂÁö¿À·Ð¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥È¥ê¥¬ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÎÆ°Ø©¤Î£±½µ´ÖÁ°¤ËÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¡¢¤½¤Î¤¢¤Èµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÌÂÁö¿À·ÐÈ¿¼Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤±¤ì¤É¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢Apple Watch¤È¤ÎÌª·î¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÉ¼Á¤ÊÌ²¤ê¤¬¤¯¤ì¤ë¤â¤Î
º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Apple Watch Ultra¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Apple Watch Series 10¤òÆþ¼ê¡£Á°¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Æ°»þ¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¸å¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ê»ý¤Á¤ÎSeries 7¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
Series 10¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢·Ú¤¤¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬Çö¤¤¡£¼ê¼ó¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¤¤¤¡£
¤Ê¤Î¤Ë²Ä»ë¤Ç¤¤ë²èÌÌ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·´ã¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÏ·´ãÂÐºö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ÎUltra»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ Series 10¤ÏÍç´ã¤Ç¤â½½Ê¬¥¤¥±¤ë¡£
Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤âÁ³¤ê¡£ÃíÌÜ¤Î¿·µ¡Ç½¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤Î¸¡½Ðµ¡Ç½¤ò´Þ¤á¤¿¿çÌ²¥¢¥×¥ê¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¿çÌ²¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡£¤½¤ì¤âÀµ³ÎÀ¤Ë·ç¤±¤ë¡£
Series 10Æþ¼ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤Î½©¤«¤é¿çÌ²¤ÎµÏ¿¤È´ÉÍý¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï½éÆü¤Î¿çÌ²¥Çー¥¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï¿²¤Ä¤¤â°¤¯¡¢½ª»Ï¥¦¥È¥¦¥È¤È¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â12»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï£·»þ¤Þ¤ÇÌ²¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼ÂºÝÌ²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£´»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£¿¼¤¤¿çÌ²¤¬¥¼¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾×·â¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¿²µ¯¤¤â°¤¯¡¢Èè¤ì¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤³¤Á¤é¤ÏÌ²¤¯¤ÆÌ²¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡¢¤È22»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Áá¤á¤Ë½¢¿²¤·¤¿Æü¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï22»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿çÌ²¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤·¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌÀ¤±Êý¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î£¶»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×½¢¿²¡£¡Ö¤Ï～¤è¤¯¿²¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥¢¿çÌ²¤¬½¼¼Â¤Î¿çÌ²µÏ¿¤ò¸«¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤¬±½¤Î¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Çー¥¿¡£¸ÆµÛ¤ÎÍð¤ì¡ÊÌµ¸ÆµÛ¡Ë¤Ï¤³¤³£±½µ´Ö¤Ç¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Ò¤È°Â¿´¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿çÌ²»þ¤Î¸ÆµÛ¿ô¤äÌ®Çï¿ô¤Þ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¡£°ÊÁ°¤Ï¥×¥ìーÃæ¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢Êâ¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µ÷Î¥·×¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï±¦¼ê¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤±¤É¡¢·×Â¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤éÌäÂê¥Ê¥·¡£
·ò¹¯´ÉÍý¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡É
¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¡¢¿®ÍêÅÙ¤ÎÁý¤·¤¿Apple Watch Series 10¡£
Apple Watch¤È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¤¤ä¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÀ¸¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤»Ï¤á¤ëºòº£¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ä¡ÄÏÓ»þ·×¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤±¤ì¤ÉÂÎÄ´¤ÎÅ¾µ¡¤ò²¿ÅÙ¤«Ì£¤ï¤Ã¤¿50Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÂîÈ´¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤â¤Þ¤¿½ÅÍ×¤Ê¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë24»þ´Ö¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²¸·Ã¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Apple¼Ò¤Îº£µ¨¥ê¥êー¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢Apple Watch Hermès - ¥°¥é¥óH¡Ê¥µ¥Æ¥£¥Í¡Ë- S¡£
¤á¤Ã¤Ý¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢ÊÔ½¸ÉôÃË»Ò¤â¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple Watch¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç15Ëü±ßÄ¶¡Ä¤¤¤ä¡¢°ìÀ¸¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ï°ìÀ¸»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ò¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¡¢¹ØÆþÌÜÁ°¤Î¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿»ÖÂôÄ¾»Ò