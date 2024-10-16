¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¢°Õ³°!? ÄÌ»»18»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎCS½éÅðÎÝ¡¡¡ÖCS¤ÎMVP¤È¤«¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬CS½éÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó2»à¡£ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÌøÅÄÍª´ô¤Î3µåÌÜ¤ËÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤ÏCS18»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½éÅðÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖCS¤ÎMVP¤È¤«¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï41ÅðÎÝ¤ÇÅðÎÝ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£