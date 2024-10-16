¡ÖÀîùõËãÀ¤¤¬¥¤¥±¤ª¤¸¤¹¤®¡×¶áÆ£¿¿É§¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Ç¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ë´°ÇÔÀâ¡ª ´ÔÎñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¶¦±é¤Ç¡È¥Ó¥¸¥åÂÐ·è¡É¾õÂÖ¤Ë
¡¡10·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸VS¥º¥±¥º¥±½÷»Ò¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¡£2024Ç¯7·î¤Ë60ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÆ£¤Ï¡Ö·éÊÊ¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£É÷Ï¤¤È¥È¥¤¥ì¤Î¶¦ÍÑ¤¬¥À¥á¤À¤È¸À¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤âÉ÷Ï¤¤¬»È¤¨¤º¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±Íá¤Ó¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤È½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢Ä¹È±¤òÃã¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤Ë±ÊÌî½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¶áÆ£¿¿É§¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÏ·¤±¤¿¤Ê¤¢¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡¢´ó¤ëÇ¯ÇÈ¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤ËÀîºêËãÀ¤¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢ÀîºêËãÀ¤¤¬¥¤¥±¤ª¤¸¤¹¤®¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¿¤À¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢2³ØÇ¯¾å¤ÎÇÐÍ¥¡¦Àî粼ËãÀ¤¤â½Ð±é¡£¶áÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤íÀî粼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÆâ¤Ç¡È½ÅÄÃ¡ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£Íâ2021Ç¯4·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯7·î¤«¤é»Å»ö¤òºÆ³«¤¹¤ë¤â¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µ×¡¹¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡£