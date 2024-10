DXMON、2ndシングル「Youth Never DIE」コンセプトフォトを公開

DXMONが若者のエネルギーあふれるビジュアルを公開した。彼らは10月14日から16日、公式SNSを通じて2ndシングル「Youth Never DIE」のコンセプトフォトを掲載した。まず、団体コンセプトフォトの中の彼らは、ハイティーン映画を連想させるスクールルックから、若さと覇気が際立つストリートファッションを着こなし、目を引いた。それから公開されたソロコンセプトフォトでは、メンバーそれぞれの魅力をアピールした。ミンジェは、鋭い目から感じるクールな雰囲気で胸をときめかせ、セイタはユニークな個性とともにセンス溢れる魅力をアピールした。

また、HEEは少年の姿といたずらっ子な姿を行き来し、正反対な姿を見せ、テグクは魅力的な顔で目を引いた。最後にREXは、カリスマ性を披露し、ファンをときめかせた。「Youth Never DIE」は、彼らが5ヶ月ぶりに披露する新曲で、絶対に死なない彼らの若さを象徴する。特に、K-POPヒットメーカーのライアン・チョンと再びタッグを組む。彼らは若者のエネルギーあふれる「Youth Never DIE」を通じて、K-POPファンに時間が経っても光を失わない10代の情熱と希望のメッセージを伝える予定だ。2ndシングル「Youth Never DIE」は今月21日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。