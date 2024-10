SNSクリエイター・ゆーりが、原口沙輔プロデュースによる4作品目のシングル「カンタンミュージック」を配信リリース。同時にミュージックビデオを公開した。ゆーりは、TikTokをメインにSNS総フォロワー数750万人に迫る国内屈指のSNSクリエイター。4月にリリースし、SNSでの動画総再生数2億を突破、世界中でバズを起こし記録を伸ばし続けている初のオリジナル楽曲「ハート111」から楽曲プロデュースを原口沙輔が担当。今回リリースされた「カンタンミュージック」で4作品目となる。

