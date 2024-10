BE:FIRST LEO、ソロ楽曲「I just wanna be myself」のスペシャルビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■スペシャルビデオには、LEOが周りの目を気にせずに自分のやりたいことを存分に楽しむシーンが満載!

BE:FIRSTのLEOによるソロ楽曲「I just wanna be myself」のスペシャルビデオ「I just wanna be myself ~One of the BE:ST-02 LEO~」がYouTubeにて公開された。

『BMSG FES’24』のステージで披露され、大きな反響があった「I just wanna be myself」は、JUNON「Nova Flame」に続く、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾。

LEOと親交のある緑黄色社会の穴見真吾がプロデュースを担当し、BE:FIRSTの楽曲を多く手がけるLOARとともに書き下ろした。

ファンキーで軽快なトラックとメロディアスなトップライン、“自分を愛し、自分らしく生きて行こう”というポジティブなメッセージが込められたリリックと伸びやかで力強い唄声が融合し、リスナーを爽やかでハッピーな気持ちにさせる、LEOの今が詰まった等身大な仕上がりとなっている。

スペシャルビデオは、LEOのアイデアをもとに企画演出。大好きな野球やバイクを楽しむ姿や、ジャンクフードにかぶりついたあとにすぐお昼寝してしまうなど、周りの目を気にせずに自分のやりたいことを存分に楽しむシーンが存分に詰め込まれている。

なお、LEOは10月17日放送のTBS『ラヴィット!』で、この楽曲をTV初パフォーマンスする。要チェックだ。

