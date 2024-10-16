「ダンダダン」や「コードギアス」など。YouTubeでアニメ25作品以上が一挙配信10月19日より週末2日間にわたって実施
10月19日10時頃～ 配信予定
動画配信サービス「YouTube」にてアニメ作品を一挙放送する「YouTube Anime Weekend」が10月19日10時頃より配信される。
「YouTube Anime Weekend」では、週末の2日間にわたってアニメ作品が一挙配信される。ラインナップとしては「ブルーロック」や「MFゴースト」、「ダンダダン」や「コードギアス 反逆のルルーシュ」、「シャングリラ・フロンティア」や「オーバーロード」など。配信ページも公開されており、オープニング番組では吉田尚記さんによる作品解説動画も公開される。
【Day 1 タイムテーブル】
10:00頃～ ブルーロック
11:25頃～ MFゴースト
12:30頃～ FAIRY TAIL100年クエスト
13:00頃～ 七つの大罪 黙示録の四騎士
14:00頃～ シャングリラ・フロンティア
15:00頃～ ノラガミ
16:20頃～ ドラえもん
17:00頃～ SAND LAND: THE SERIES
18:30頃～ 名探偵コナン
20:10頃～ 機動戦士ガンダム 水星の魔女
21:35頃～ オーバーロード 不死者の王
23:33頃～ オーバーロード 漆黒の英雄
01:10頃～ Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow
02:14頃～ Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆
【Day 2 タイムテーブル】
09:30頃～ あたしンちNEXT
10:35頃～ クレヨンしんちゃん
11:35頃～ ラブライブ！スーパースター!!
13:40頃～ ガールズバンドクライ
15:45頃～ 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
16:15頃～ 夏目友人帳
16:45頃～ 村井の恋
18:05頃～ ダンダダン
19:00頃～ コードギアス 反逆のルルーシュ
20:00頃～ コードギアス 反逆のルルーシュ R2
21:00頃～ コードギアス 奪還のロゼ
21:55頃～ 劇場版「進撃の巨人」～クロニクル～
00:05頃～ ANYTIME ONE PIECE
※上記は作品紹介の特別番組の開始時間です。特別番組の後に本編が始まります。
配信スケジュール
#YouTubeAnimeWeekend 10/19 からスタート?- YouTube Japan (@YouTubeJapan) October 16, 2024
10/19 (土) - 10/20 (日) の 2 日間、『ブルーロック』『ダンダダン』『コードギアス』など人気アニメ 25 作品以上が一挙公開！
視聴はこちらのプレイリストから！
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