Bauhutteの「寝ながらゲームシステム」などがAmazon「プライム感謝祭」にて最大30%OFFで登場！
【プライム感謝祭】
期間： 先行セール 10月17日～10月18日
本番 10月19日～10月20日
期間： 先行セール 10月17日～10月18日
本番 10月19日～10月20日
ビーズは、ゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」の定番&ゲーミング家具類をAmazonのセール「プライム感謝祭」にて出品する。
対象商品には、全ゲーマー永遠のドリームデスクを謳う「寝ながらゲームシステム」レイアウト家具一式や、ゲーミングデスク、ゲーミングチェア、アクセサリ類など約30製品がラインナップ。期間中は最大30%OFFの特別価格で購入できる。
対象商品は10月17日より開催の先行セールにも登場予定となっており、セール開始後はAmazonの「Bauhutte」セールページにも掲載される予定。
なお、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
□Amazon「Bauhutte」セール会場のページ
寝ながらゲームシステムレイアウト
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