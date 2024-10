新オーディション番組「PROJECT 7」放送スタートを控え…日本人練習生からのコメント動画が到着！

最も進化したアイドルオーディションとして、日本でも10月18日(金)夜8時50分より放送がスタートする新オーディション番組「PROJECT 7」。タイトルソングの「RUN(Up To You)」が、番組の放送に先駆けて配信中だが、この度、オーディションに参加中の日本人練習生10名によるコメント動画が到着した。「PROJECT 7」は、視聴者が投票だけで参加するという今までの“観察者”の立場から抜け出し、ラウンド別に候補者を直接選択し、新しいチームを構成することを通じて、自身の“推し”候補者を成長させていくという「組み立て、強化する」概念を導入した、「インタラクティブ・オーディション」と銘打つ番組だ。

歴代最多人数が参加する本オーディションは、「ワールド・アッセンブラー」と呼ばれる視聴者による数々の選択を経て、最終選抜された7人が新たなグローバルアイドルグループとなる。今回コメント動画に登場したのは、日本人練習生のメンバー、ANDY、SOTA、KENSHIN、RYOMA、YUSEI、ADAM、KOTARO、YURA、SATOSHI、JINの10名。「日本のワールド・アッセンブラーのみなさん」に、タイトルソング「RUN(Up To You)」を聴いて、応援して、番組に投票して欲しい、と語った。オーディション候補者たちによって歌唱され、その番組の始まりを告げるタイトルソングの「RUN(Up To You)」(※原題:「달려(Up To You)」、ハングル部分の読みはタリョ)。練習生たちが、デビューという夢に向かって走る(韓国語でタリョ)こと、そして彼らが抱く夢は、彼らを組み立てる視聴者の「ワールド・アッセンブラー」の手にかかっている(韓国語でタリョ)こと、という2つの意味が掛けられている。いよいよ、今週10月18日(金)夜8時50分放送スタートとなる「PROJECT 7」。タイトルソング「RUN(Up To You)」を何度でも聴いて楽しみに待っていてほしい。