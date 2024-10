ロイ・キム、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」MVを公開…現実感のある演技に注目

歌手のロイ・キムが、秋のロマンを込めた楽曲を公開した。本日(16日)午後6時、ロイ・キムは各音楽配信サイトを通じて、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」を発売した。「If You Ask Me What Love Is」は、誰もが共感できるラブストーリーを盛り込んだ、彼ならではの感性溢れるバラード曲だ。彼が作詞および作曲に参加し、安らかさと心地良さを感じることができる愛を率直に表現した。

Brown Eyed Soulのナオル、IU、ユン・ジョンシン、ソン・シギョンなど、有名アーティストとのコラボレーションで広く知られている作曲家のカン・ファソンがアレンジに参加した。カン・ファソンのメロディーに、深くしっかりとしたロイ・キムのボーカルが加わり、一本の映画のようなサウンドを完成させた。ロイ・キムの様々な魅力がうかがえるミュージックビデオも、楽しめるポイントの一つだ。温かな映像、彼の現実感がある演技、ビジュアルなどがロマンチックな声と加わり、見る人の五感を刺激した。