»²¹Í¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×ÌîÅÞ°Ñ°÷Ä¹¡¡µ¿ÏÇ¤ÇÄä²ñ¡¢¼«»£¤êÁûÆ°¤â¡ÄNewJeansÌäÂê¤Ç´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤¬¾Ð¤¨¤Ê¤¤º®Íð
¡¡¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNewJeans¤Î¥Ï¥Ë¤¬15Æü¡¢¹ñ²ñ´Ä¶Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ë»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡µÄ°÷¤ä¹ñÀ¯´Æºº½ÐÀÊ¤Î¾Ú¿Í¤¿¤Á¤¬²æÀè¤Ë¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñ²ñ´Ä¶Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÊüÁ÷ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤ÎÊüÁ÷ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¹ñÀ¯´Æºº¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬¹ñ²ñÆþ¤ê¤¹¤ë¥Ï¥Ë¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÊÌÅÓ¥Ï¥Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Á¥§°Ñ°÷Ä¹¤¬¹ñÀ¯´Æºº¤ÎºÇÃæ¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Ï¥Ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ½êÂ°¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö°Ñ°÷Ä¹¤ÏNewJeans¤Î¡Ø¥µ¥»¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊÌõÃí:»äÀ¸³è¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤À¡£°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢¤Ê¤¼NewJeans¤Î¤¤¤ëÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¸á¸å¤Î¼Áµ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó´´»ö¤Ë°Ñ°÷Ä¹ÀÊ¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢°Ñ°÷Ä¹¼¼¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÖÃ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆÃ¸¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¾ïÇ¤°Ñ¤Î»²¹Í¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·»ØÅ¦¤·¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥Ë¤È²ñ¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²ñµÄÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¡Ëà¥³¡¼¥ëá¡ÊÏ¢Íí¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤ÏÎ©¾ìÊ¸¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖNewJeansÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò½ê´É¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ä¶Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Î¼óÀÊÀìÌç°Ñ°÷¤¬ÌÌÃÌ¤ÎÀÊ¤òÀß¤±¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÀ¯´Æºº¤ÎºÆ³«»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°§»¢¤À¤±¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ°Ñ°÷Ä¹¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤Î¸ýÏÀ¤ÏÄ¹°ú¤¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿Ëö¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤ÏÄä²ñ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Ìó1»þ´Ö¸å¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óµÄ°÷¤Ë¼Õºá¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óµÄ°÷¤Ï¼Õºá¤òµñÈÝ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óµÄ°÷¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¼Áµ¿¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢·ë¶É¡¢Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¹ñÀ¯´Æºº¾ì¤«¤éÂà¾ì¤·¤¿¡£¡¡
¡¡°ìÊý¡¢´Ä¶Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥óµðºÑ»ö¶È¾ì¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥×¼ÒÄ¹¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¥Ï¥Ë¤È¼«»£¤ê¤·¤¿»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤«¤é¼¸Ó£¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥½¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥×¼ÒÄ¹¤¬Â¤Á¥½ê¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê°Æ·ï¤Ç¾¤´¤µ¤ì¤¿¤µ¤ì¤¿¾Ú¿Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¹ñÀ¯´Æºº¾ì¤ËÎ×¤à¤Î¤«¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Æ±ÅÞ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Û¥ó¥ÙµÄ°÷¤â¡ÖÎÉ¤¤ÍýÍ³¤Ç¹ñ²ñ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥óÂ¦¤ÏÂåÉ½Íý»öÌ¾µÁ¤ÇÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¡Ö»ö¶È½ê¤Ç¤ÎÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¹ñ²ñ¹ñÀ¯´Æºº¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢Åö¼ÒÌò°÷¤Î¹ÔÆ°¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹ñÌ±¡¢¹ñ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ°äÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥óµ¼Ô