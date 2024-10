2NE1、ベストアルバム「WELCOME BACK」を12月25日にリリース！HYSTERIC GLAMOURとのスペシャルコラボデザイン

2024年にデビュー15周年を迎えることを記念し、再始動を発表したYG ENTERTAINMENT所属の4人組グループ、2NE1。10月4日(金)から6日(日)の3日間にわたりソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて開催された「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」は、約10年6ヶ月ぶりの完全体でのコンサートとなり、3日間で計1万2,000人の観客を動員し大成功を収めた。

いよいよ11月29日(金)から兵庫県・神戸ワールド記念ホールと東京・有明アリーナでJAPAN TOUR「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」をスタートさせる彼女たちだが、2024年12月25日(水)に、2NE1と若者から絶大な人気を誇るファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR」のスペシャルコラボデザインによるBEST ALBUM「WELCOME BACK」がリリースされることが決定した。2NE1のデビュー15周年を記念した本アルバムは、メンバーの熱望により実現したHYSTERIC GLAMOURとのコラボデザインが施された特別な作品となっており、「I AM THE BEST」「FIRE」「GO AWAY」など、2NE1の代表曲を中心に全15曲(予定)が収録され、彼女たちの魅力を余すところなく集約されたまさにスペシャルなBEST ALBUMとなっている。YGEX OFFICIAL SHOP、mu-mo SHOPでは、15周年の節目を祝うスペシャルな完全受注生産限定盤として購入者の名前が入ったプレートが施された世界に一つだけのメモリアル盤を発売。予約受付は2024年10月23日(水)正午までの期間限定なので、ぜひこの機会に手に入れてほしい。さらに、購入者応募抽選特典「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN 公式オフィシャル出待ち」も決定。K-POP界のみならず、グローバルに多大な影響を与えた伝説的なグループ2NE1。ソウル公演ではカリスマ性あふれるステージで会場にいるファンを魅了し、日本公演への期待が高まっている中、12月25日(水)にリリースされるBEST ALBUMにもさらに期待が高まること間違いない。

■商品情報

2NE1 x HYSTERIC GLAMOUR スペシャルコラボデザイン 2NE1 BEST ALBUM「WELCOME BACK」

2024.12.25 RELEASE

商品詳細はこちら

オンラインストアリンク一覧



<収録内容>

01. I AM THE BEST

02. UGLY

03. LONELY

04. GO AWAY

05. IT HURTS

06. FIRE

07. I DON'T CARE

08. CLAP YOUR HANDS

09. I LOVE YOU

10. COME BACK HOME

11. GOTTA BE YOU

12. DO YOU LOVE ME

13. FALLING IN LOVE

14. IF I WERE YOU

15. MISSING YOU

(全日本語楽曲 / 収録予定)



【受注生産限定盤】CD(スマプラ対応) / LP SIZE JACKET VER. (お名前入りプレート付)

価格:税抜 5,200円 / 税込 5,720円

品番:AVZ1-97261

・YGEX OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP専売商品限定

・紙ジャケット仕様(LPサイズ)

・メンバーサイン入りディスク(印刷) ・ステッカー・ポストカード



【初回生産限定盤】CD(スマプラ対応) / LP SIZE JACKET VER.

価格:税抜 4,200円 / 税込 4,620円

品番:AVCY-97259

・紙ジャケット仕様(LPサイズ)

・メンバーサイン入りディスク(印刷)・ステッカー・ポストカード



【通常盤】CD(スマプラ対応)

価格:税抜 2,100円 / 税込 2,310円

品番:AVCY-97260

・初回盤:紙ジャケット仕様(CDサイズ) / 通常盤:ジュエルケース



※商品の仕様が変更になる可能性がございますので予めご了承ください。



【YGEX OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP / Hi, mu-mo(overseas)限定選べる特典】

(1)応募抽選特典シリアルアクセスコード

<応募抽選特典内容>

「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」オフィシャル出待ちご招待(各日最大100名様)

※販売期間及びシリアルアクセスコードの配布方法に関しては、販売サイトにてご確認ください。

購入者応募抽選特典詳細はこちら



(2)缶ミラー

※販売サイトにてご希望の特典付き商品を選択の上、ご購入ください。



【他 CD SHOP共通先着特典】

オリジナルポスター



■関連リンク

2NE1 15th anniv. OFFICIAL HP