世界を旅する抹茶専門店「ロッキーズ マッチャ」原宿に限定カフェ、sacaiコラボTも

ロッキーズ マッチャ(Rocky’s Matcha)による期間限定カフェ「ロッキーズ マッチャ at 701」が、2024年10月22日(火)から10月27日(日)まで東京・ハラカド7階の屋上イベントスペース「701」にオープン。

ロッキーズ マッチャが原宿に!

2022年にロッキー・スー(Rocky Xu)により設立されたロッキーズ マッチャは、最高の抹茶を届けることを目指して世界中を旅するティーハウス。2022年に期間限定オープンしたsacai(サカイ)とゲットー ガストロ(Ghetto Gastro)とのコラボレーションカフェに参加するなど、日本においてもこだわりの抹茶の味を展開してきた。

上質な抹茶やほうじ茶ラテ

そんなロッキーズ マッチャによる期間限定カフェが、東京・原宿の商業施設ハラカドに出店。店頭では、抹茶、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテのホットとアイスを中心に提供する。それぞれのドリンクには、上品な味わいと鮮やかな緑色が特徴の八女産の高品質な抹茶「ロッキーズ マッチャ セレモニアルブレンド」と、京都宇治白川の製茶ブランド・辻喜の碾茶を丁寧に焙煎した「ロッキーズ マッチャ ほうじ茶ブレンド」を使用しており、ラテはミルクとオーツミルクのいずれかから選択可能だ。

抹茶ジェラートや栗最中も

ドリンクとあわせて楽しみたいスイーツも用意。東京・等々力のパティスリー「パティスリィ アサコ イワヤナギ(PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGIAGI)」監修の抹茶ジェラートは、中でもイチオシ。抹茶ジェラートやバニラジェラート、チョコレートなどをトッピングした、食べ応え抜群の1品だ。青山紅谷による栗最中も販売される。

フーディーなどアパレルも

さらに、アパレルやグッズの展開も。sacaiとのコラボレーションロゴをあしらったプリントTシャツやフーディーを手に入れることができる。加えて、フレグランスレーベル・リトゥ(retaW)とのコラボレーションによるカータグも販売。カータグには、イラストレーターの三宅瑠人によるアートワークをあしらっている。



【詳細】

「ロッキーズ マッチャ at 701」

会期:2024年10月22日(火)〜10月27日(日)

営業時間:11:00〜19:00(22日(火)のみ11:00〜17:00営業)

場所:ハラカド 7階 屋上イベントスペース701

住所:東京都渋谷区神宮前6-31−21

<メニュー>

・ロッキーズ マッチャ 600円

・ロッキーズ マッチャ ラテ(ミルク/オーツミルク) 650円

・ロッキーズ マッチャ ほうじ茶ラテ(ミルク/オーツミルク) 650円

※いずれもアイス/ホット両方用意。

・フジミネラルウォーター 200円

・ロッキーズ マッチャ ジェラート サポーテッド by パティスリィ アサコ イワヤナギ(2スクープ) 抹茶+バニラ 1,100円

・栗最中 サポーテッド by 青山紅谷 350円

<限定アイテム>

・Tシャツ 19,800円

・フーディー 39,600円

・カータグ 2,250円

