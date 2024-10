楽曲の全てを自身で手がけるソロアーティスト秋山黄色が、9日(水)22時公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第483回に登場する。【写真】ストリーミング総再生回数が6000万回を超えの楽曲「Caffeine」をTHE FIRST TAKEで披露【2点】「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。チャンネル登録者数は10月9日時点で1010万人を突破し、日本のYouTubeチャンネルのなかで、音楽ジャンルでは最多登録者数となっている。

第483回は、作詞や作曲、編曲、歌唱など楽曲の全てを自身で手がけるソロアーティスト秋山黄色が約4年ぶりに登場。披露するのは、YouTubeや各種ストリーミングでの総再生回数が6000万回を超えている人気の楽曲『Caffeine』。「THE FIRST TAKE」のためだけにリアレンジしたバージョンで一発撮りを披露する。▼秋山黄色コメント声が重厚に重なっている音像の楽曲が9割ぐらいを占めているので、僕すっぴんの声を聴く機会っていうのはあまりないのですが、僕自身がちゃんと手掛けているシーケンスを「THE FIRST TAKE」用に組み直して一生懸命歌ったので歌を聴いていただければなと思います。