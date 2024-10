【あみあみ秋葉原店 抽選販売】抽選期間:10月14日12時~10月20日23時59分まで当選結果発表日:10月23日12時~

あみあみ秋葉原店は、10月26日発売予定のプラモデル「HG 1/144 ブラックナイトスコードカルラ」、「30MS 月岡恋鐘」、「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」の抽選販売を受け付けている。抽選受付期間は10月20日23時59分まで。当選結果発表日は10月23日12時からを予定している。

また、当選者の「チケット(購入整理券)」取得可能期間は10月23日12時~10月26日19時50分を予定し、当選者への指定販売日時は10月26日11時~20時となっている。

応募方法はデジタルチケットサービス「PassMarket(パスマーケット)」から申し込む抽選販売形式となっている。

HG 1/144 ブラックナイトスコードカルラ

発売日:10月26日

販売価格 : 4,070円

30MS 月岡恋鐘

発売日: 10月26日

価格 : 4,180円

30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]

発売日:10月26日

価格 : 4,180円

(C) 創通・サンライズ

(C) THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021