ソニー広報noteより

ソニーは16日、ソニーの商品やサービスに込めた開発者の想いや裏話などを掲載する「広報note」において、日本未発売のクリエイター向け密閉型ヘッドフォン「MDR-M1」を掲載した。記事では、商品コンセプトのほか、M1の製作に関わった企画・設計メンバーの声を紹介している。なお、MDR-M1は「日本国内では導入予定がない」という。

MDR-M1は今年9月5日に、米ソニーエレクトロニクスが発表した密閉型モニターヘッドフォンの新製品。希望小売価格は、249.99米ドル。

MDR-M1

MDR-M1 reference closed monitor headphones for creators with ultra-wideband playback | Sony Official

MV1の開発には、六代目 耳型職人でヘッドフォン音質設計を担当した潮見俊輔氏や、五代目 耳型職人で商品企画を務めた松尾伴大氏が参加。加えて、米国ニューヨークの「バッテリースタジオ」や「パワーステーション」に所属し、過去にグラミー賞のノミネートや受賞経験も持つ業界トップの音楽クリエイターの声を反映しながら商品づくりが行なわれたという。記事では新製品導入の狙いや、苦労した点なども読むことができる。