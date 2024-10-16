ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡×¡¡¡ÈÆ±¤¸·Ð¸³¼Ô¡É¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¡Ä101²¯±ß±¦ÏÓ¤¬¸ì¤ëÀ¨¤ß
¥¿¥¤¥è¥ó¤Ï2ÅÙ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¡Ö²óÉü¤¬À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÈÆ±¤¸·Ð¸³¡É¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÀ¨¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Îº£µ¨¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡¢134ÂÇÅÀ¤Ç2´§¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥½¥ó¡¦¥¿¥¤¥è¥óÅê¼ê¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÄÌ¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¤¬¡¢Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖIntentional Talk¡×¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¥«¥Ö¥¹¤È4Ç¯6800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó101²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë32ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥í¡¼¥º»á¤«¤é¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ì½Ö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤ËËÜÎÝÂÇ¤ò2ËÜ¤Û¤ÉÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤«´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÆÃ¤ËÈà¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥è¥ó¡£¤¤¤ï¤¯¡¢ÀèÈ¯¤Ï5Æü´Ö¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÏÓ¤Î¥±¥¢¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éDH¤ò¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò50ËÜÂÇ¤Ã¤Æ50ÅðÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤µ¤¨Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÊò¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥è¥ó¤Ï2014Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤â±¦Éª¤Ë2ÅÙ¥á¥¹¤òÆþ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡É¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î¸å¤Ï¡¢²óÉü¤¬À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¾åÈà¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÄÌ¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¤¬¡¢Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÃ¦Ë¹¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë