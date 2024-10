SAY MY NAME、デビュー曲「WaveWay」MV公開…希望に満ちたメッセージ

新人ガールズグループSAY MY NAMEが正式デビューした。ジェジュンが手掛けた初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは本日(16日)午後6時、デビューアルバム「SAY MY NAME」をリリースした。彼女たちはデビューアルバムとしてグループ名と同名のアルバムを披露しただけに、メンバーたちの様々な魅力を感じられる多彩なジャンルの音楽を一つのアルバムに盛り込み、自分たちだけのグループカラーを見せた。

デビューアルバム「SAY MY NAME」は、グループの象徴である「水」を表現している。タイトル曲「WaveWay」をはじめ、計4曲が収録され、彼女たちの希望に満ちたメッセージでリスナーたちを魅了する。最初のトラックである「私は今夜の空で一番輝く星になる」は、メンバーの本田仁美が作詞に参加したポップバラード曲で、「闇を照らす星になってそばにいる」という温かい歌詞を盛り込んだ。また、最後のトラック「Goldilocks Water」はジェジュンが単独作詞した楽曲で、繊細な歌詞と落ち着いていながらハツラツとしたメンバーたちの魅力に出会うことができる。K-POP第5世代ガールズグループの新しい代表走者として挙げられ、デビュー前から多くの関心と話題を集めたSAY MY NAMEは、ラブリーさと新人らしい初々しさを見せると期待を集めている。SAY MY NAMEのデビューアルバム「SAY MY NAME」は本日午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされた。