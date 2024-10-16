ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４ｂｐ 伊１２４ｂｐなどへと縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４ｂｐ 伊１２４ｂｐなどへと縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.195
フランス 2.931（+74）
イタリア 3.434（+124）
スペイン 2.916（+72）
オランダ 2.474（+28）
ギリシャ 3.101（+91）
ポルトガル 2.667（+47）
ベルギー 2.792（+60）
オーストリア 2.685（+49）
アイルランド 2.548（+35）
フィンランド 2.703（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.195
フランス 2.931（+74）
イタリア 3.434（+124）
スペイン 2.916（+72）
オランダ 2.474（+28）
ギリシャ 3.101（+91）
ポルトガル 2.667（+47）
ベルギー 2.792（+60）
オーストリア 2.685（+49）
アイルランド 2.548（+35）
フィンランド 2.703（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）