ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏７４ｂｐ　伊１２４ｂｐなどへと縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.195
フランス　　　2.931（+74）
イタリア　　　3.434（+124）
スペイン　　　2.916（+72）
オランダ　　　2.474（+28）
ギリシャ　　　3.101（+91）
ポルトガル　　　2.667（+47）
ベルギー　　　2.792（+60）
オーストリア　2.685（+49）
アイルランド　2.548（+35）
フィンランド　2.703（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）