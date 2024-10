Billlie、タイトル曲「記憶飴」MVを公開…7人の一番輝く瞬間とは

Billlieが7人完全体に戻った。Billlieは10月16日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を発売した。同時にタイトル曲「記憶飴」のミュージックビデオを公開した。タイトル曲「記憶飴」はインディポップジャンルで、曲全体をリードするシグネチャーピアノフレーズの上にグルーブ感のあるベースラインが加わった曲だ。一緒に歩いてきた時間の中に、それぞれがしばらく忘れかけていた大切な記憶を飛び起こし、再び夢見る物語を伝える。特に、IUが「記憶飴」の作詞に参加したことに続き、2本のミュージックビデオの予告ナレーションに参加し、早くから注目を集めていた。

「じっと見てたった一粒を選んで その記憶を噛み砕くと さらさらと甘い汁が染み込むみたいに ほんのり甘い表情がにじんで 少しめまいがしてもとても美しい味だから oh it's somystical」ミュージックビデオは、Billlieのメンバーたちが輝いていた美しい瞬間を探していく姿を盛り込んだ。ついに見つけた“記憶飴ー”を食べて一緒に居た時が一番美しい瞬間だと感じたメンバーたちが一堂に会して互いを抱きしめる姿は、7人完全体で帰ってきたBilllieという点でリスナーに感動を届ける。 特に健康上の理由で活動を中断したムン·スアとスヒョンがその中心に立っているという点も、注目すべきポイントだ。Billlieのニューアルバムには、ダブルタイトル曲「記憶飴」と「trampoline」をはじめ、不可能とはない青い夢に向かって走るBilllieの姿を1980年代のシティポップで表現した「Bluerose」、輝かしく勇敢だった初心を持ちながら新たにスタートする準備を終えた彼女たちのユニークな一面に焦点を当てたエモポップジャンルの「BTTB(Back to the Basics)」、ニューロマンティックジャンルで他人の視線に閉じ込められて生きるよりも、本物の自分自身を歌うと叫ぶ「shame」、トロピカルハウスビートの上にオルタネイティブR&Bを加え、毎晩、夢の中で限界を超える自分に会える様子を描いた「dream diary ~ etching mémoires of midnight rêverie」など、全6曲が収録されている。