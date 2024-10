スターダスト☆レビューが、2022年秋から2024年5月まで行った<ブギウギワンダー☆レビュー 2024>をBlu-ray・DVD・CDで12月18日に発売する。110公演にわたり全国をまわったこのツアーは、フルバンドセット編、ホーン隊をいれた野外編、ア・カペラ&アコースティック編と様々なかたちで観客を楽しませてきた。その中から、昭和女子大学人見記念講堂で行ったフルバンドセット編と大阪・高槻城公園芸術文化劇場トリシマホールで行ったア・カペラ&アコースティック編を収録。両公演あわせて5時間をこえる映像は見応え十分。さらにどちらも副音声まで楽しめる内容となっている。

リリース情報



『ブギウギワンダー☆レビュー 2024』2024年12月18日(水)発売BD:COXA-1368/9 税込¥11,000(税抜¥10,000)DVD:COBA-7459/62 税込¥11,000(税抜¥10,000)CD:COCP-42410/1 税込¥2,200(税抜¥2,000)■収録曲(Blu-ray・DVD)<フルバンドセット編>M1 What A Nite!M2 銀座ネオン・パラダイスM3 噂のアーパー・ストリートM4 Northern Lights -輝く君に-M5 トワイライト・アヴェニューM6 ふたりM7 Find My WayM8 流星物語M9 Lovers In The SkyM10 今夜だけきっとM11 紅いハンカチM12 木蘭の涙 〜acoustic〜M13 もう一度ハーバーライトM14 CharmingM15 セガホM16 B型を愛してくださいM17 僕らの本能M18 夢伝説M19 Goin' Back To 1981M20 オラが鎮守の村祭りM21 シュガーはお年頃M22 ブギウギ ワンダー☆レビューのテーマ<ア・カペラ&アコースティック編>M1 What A Nite!M2 Thank YouM3 夢伝説M4 クレイジー・ラブM5 はっきりしようぜM6 トワイライト・アヴェニューM7 月の輝く夜にM8 思い出はうたになったM9 今夜だけきっとM10 また逢う日までM11 不思議なチ・カ・ラM12 一秒も離さない〜Let's Call it "Love"〜季節を越えてM13 木蘭の涙 〜acoustic〜M14 Spice of LifeM15 Magic 〜手をつなごう〜M16 ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライスM17 愛の歌M18 東京ブギウギ〜銀座カンカン娘M19 故郷(CD)<フルバンドセット編>M1 What A Nite!M2 噂のアーパー・ストリートM3 Northern Lights -輝く君に-M4ふたりM5 Find My WayM6 Lovers In The SkyM7 紅いハンカチM8 CharmingM9 セガホM10 B型を愛してくださいM11夢伝説M12 シュガーはお年頃M13 ブギウギ ワンダー☆レビューのテーマ<ア・カペラ&アコースティック編>M1 What A Nite!M2 Thank YouM3 夢伝説M4 はっきりしようぜM5 トワイライト・アヴェニューM6 月の輝く夜にM7 今夜だけきっとM8 また逢う日までM9 一秒も離さない〜Let's Call it "Love"〜季節を越えてM10 木蘭の涙 〜acoustic〜M11 Spice of LifeM12 Magic 〜手をつなごう〜M13 ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライスM14 愛の歌