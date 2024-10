現在アジアツアー真っ只中のPassCode。自身初開催となる北京、広州、上海公演を先日終えたばかりだ。メンバー、スタッフともに現地での人気のほどがうかがい知れない状態でのライブ開催であったが、蓋を開けてみればどの都市も熱狂的なファンで溢れ、メンバーも驚くほどの熱のこもったライブとなった。国外公演のため慣れない部分があったものの、メンバーのパフォーマンスは普段通りのハイクオリティ。それでいて都市ごとに盛り上がり方が異なるのが興味深かった。広州では会場の電源が突然落ちるというトラブルに見舞われたが、南菜生は慌てることなく機転を利かせて、好きなPassCode楽曲をその場で観客から募り、「Ray」や「It’s you」といった曲をマイクの音すら鳴らない中、大勢の観客とともに大合唱。数十分後に電源が回復したあとは、トラブルによって高められた一体感によってより感動的な景色が広がった。

New Single「SKILLAWAKE」



2024年12月18日(水)発売・予約初回限定盤https://lnk.to/LAMR-34036通常盤https://lnk.to/LAMR-4036▼初回限定盤(CD+Blu-ray) LAMR-340366,930円(10%税込) / 6,300円(税別)-CD-M1 SKILLAWAKE[CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』OP主題歌]M2 新曲BM3 SKILLAWAKE InstrumentalM4 新曲B Instrumental- Blu-ray-VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 at Spotify O-EAST※全12曲収録予定It's you / GROUNDSWELL / MYTH / Freely / Seize Approaching BRAND NEW ERA / Ray / 夏のまほろ(cover) / WILLSHINE / Future's near by / Tonight / Club Kids Never Die / Clouds Across The Moon▼通常盤(CDのみ) LAMR-40361,430円(10%税込) / 1,300円(税別)-CD-M1 SKILLAWAKEM2 新曲BM3 SKILLAWAKE InstrumentalM4 新曲B Instrumental・店舗オリジナル特典▼A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART複製サイン&コメント入りA5アーティストフォト[最新アーティスト写真絵柄]▼タワーレコードオリジナルA2ポスター[最新アーティスト写真絵柄]▼HMV&BOOKS online・HMV店舗一部店舖除くL判ブロマイド[最新アーティスト写真絵柄]▼セブンネットショッピングミニアクリルスタンドキーホルダー[最新アーティスト写真絵柄]▼楽天ブックスアクリルキーホルダー[最新アーティスト写真絵柄]▼Amazonメガジャケ[JK絵柄]▼ソフマップアクリルコースター(76mm)[JK絵柄]▼アニメイトましかくブロマイド[版権絵柄]