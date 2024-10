元女子プロレスラー・ブル中野が、16日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が集まった。SNSにて定期的に自身のレスラー時代の写真と、現在の姿を投稿しているブル中野。6月には、元ムエタイ選手の夫・青木大輔さんとの2ショットを「I’m enjoying Florida」と添え公開。フロリダでショッピングを楽しんだことを明かし、車内で寄り添い合う姿を見せた。

今回は「It’s been a while since I last ate out. I ate a lot of meat, ahi and dessert. I’m full of energy」とつづり、青木さんとの食事姿を公開。ファンからは「どんどん綺麗になっていく!」「中野さん肌綺麗すぎ 何か秘訣があるの?」「ブル様の萌え袖尊い」「極悪女王のおかげで、ブルさんの金網マッチ?見れて感動してます!」などのコメントが集まっている。■ブル中野現役時代はダンプ松本率いる「極悪同盟」の悪役レスラーとして活躍。115キロの体を生かして数々のタイトルを獲得した。引退後は、糖尿病患者と同じ食生活にし、自炊で1日1600キロカロリーに制限、1日5時間の水泳やエアロバイクなど有酸素運動や、1時間の筋トレを3か月間毎日続け、減量を果たした。引用:「ブル中野」インスタグラム(@bull__nakano)