一般社団法人SVリーグ(SVL)は16日、2024-25 SV.LEAGUE ALL STAR GAMESの日程を発表した。

2024年はパリ2024オリンピックが開催されたこともあり実施されなかったため、2年ぶりの開催となるオールスターゲーム。今シーズンは石川県かほく市のとり野菜みそ BLUECATS ARENAにて、2025年1月25日(土)と26日(日)に開催される。

なお、今回のファン投票はオフィシャルカードコレクションサービス『Vコレ』で実際されるとのこと。ファン投票は18日(金)に開始され、11月17日(日)に締切。そこから出場ヘッドコーチと選手が発表されたあと、11月下旬にはキャプテンを選出するファン投票も別途行われる。

その後、12月上旬にチーム分けドラフト会議が実施され、チケットの販売は1月上旬からとなる予定だ。

また、今回のオールスターゲームでは株式会社スポーツネーションとトップパートナー契約を締結。開催地である北陸地域の復興とその未来を担うアイデアの創出を目指すスポーツオープンイノベーション企画「NEO AWARD HOKURIKU ~繋げ未来へのトス~」をオールスター戦とのタイアップ企画として実施し、SVリーグ移行後初の本イベントを盛り上げていく。

さらに、SVリーグ女子のPFUブルーキャッツ石川かほくをはじめとする北陸地域の各スポーツクラブなどとも連携し様々なプロジェクトをオールスター戦当日の試合会場や石川県内各地で行う予定としている。

SVリーグ移行後初のオールスターゲーム、今までと一味違う、そしてさらにパワーアップしたものになりそうだ。

■2024-25 SV.LEAGUE ALL STAR GAMESスケジュール



10月18日(金):出場ヘッドコーチ・選手ファン投票方法発表、投票開始(11/17締切予定)

11月中旬:出場ヘッドコーチ・選手発表

11月下旬:キャプテン選出ファン投票

12月上旬:チーム分けドラフト会議

1月上旬:チケット販売開始

1月25日(土):2024-25 SV.LEAGUE ALL STAR GAMES WOMEN

1月26日(日):2024-25 SV.LEAGUE ALL STAR GAMES MEN