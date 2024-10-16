¿¹ÊÝJ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁª¼êÁØ¡¡¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡×¤¬Æ³¤¯¡È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¡É¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡Ú¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌÜ¡Û»î¹çÁ°¤Ë¸«¤»¤¿Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð
¡¡2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç3Ï¢¾¡¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢Âè4Àá¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈºÇ½é¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¡¢¿·±Ô¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÆ£ÅÄ¤À¤¬¡¢¼Ç¤Î´¶¿¨¤òÈ©¤Ç³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤«¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ®¶¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë»î¹ç¤Ø¤ÈÎ×¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é°ìÃÊ¤È¹â¤¤´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤È»¶¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡¢Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¡£±óÆ£¹Ò¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¤Î½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÃæÊË¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï»î¹ç¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤áÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç±Ô¤¤»ëÀþ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ãø·°¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÂÐ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë°ì½Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹¶·â¤ËÇï¼Ö
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿»î¹ç¡£²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ÊÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë»°ãø¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¤½¤·¤Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬È¬Ó¡±¨¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¤Ä¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥´¡¼¥ë¤Î¹¶Î¬¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÆüËÜ¤Î±Ô¤¤¹¶·â¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¡¢¶þ¶¯¤Ê¼éÈ÷¿Ø¤Ç¥´¡¼¥ëÃæ±û¤ò¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤·ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤âºÇ½ª¶ÉÌÌ¤òÊø¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¼¡¡¹¤È¸òÂå¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇËá¤«¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¼éÈ÷ÌÖ¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê2¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò»É·ã¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤â¼Â¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤òÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬Áý¤¨¤¿º£¡¢ÆüËÜ¤¬Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÆüËÜ¤ÎÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢³èÌö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¡¤ÎÀèÈ¯¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹¶·â¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ë¤â¾¡¤ÁÈ´¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¤ËÈë¤á¤¿Æ®»Ö¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë»°ãø¤Î¸·¤·¤¤É½¾ð¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Ô¤¤´ã¸÷¤Ï¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£¡ÊÆÁ¸¶Î´¸µ / Takamoto Tokuhara¡Ë