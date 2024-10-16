¡Ö°ìÀ¸°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ä♡¡×Å®°¦¤µ¤ì¤ëÅí½÷¤Î»°Âç¥â¥ÆÍ×ÁÇ¤Ã¤Æ¡©
Îø°¦¥³¥é¥à¤È¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤!?
¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¤ä¤Ê¤ó¤ä¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¼±¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÁ´Á³ÎÉ±ï¤Ë¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Í¡Á¡Ä¡ÄÅ®°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¤ÉËÜÌ¿¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î!?¡×¤È¤ªÇº¤ß¤Îµ®½÷¡¢ÃËÀ¤Ï¤³¤ó¤ÊÅí½÷¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Å®°¦Åí½÷¤Î»°ÂçË¡Â§¡ª
Åí½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅí½÷¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡¢Ã¯¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ëÅí½÷¤Ë♡
¡ ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤¤¤¤¹á¤ê♡
¥â¥Æ¤Î²¦Æ»¤Ï½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª ½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¤Ä¤¤Áª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤ë½÷¤ÏÇò¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÍÎÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿½Ö´Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡Ê¥±¥Ð¤µ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ç¡ª¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¤¤¤¹á¤ê¤Ê¤ó¤ÆÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¹â¡ª ¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯♡
¢ »¨¤Ë°·¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹
Å®°¦¤µ¤ìÊõÊª°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¤Ï¡È»¨¤Ë°·¤¦¤È½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡É¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë½÷À¤Ï¡¢²¼¼ê¤Ë¤Ç¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¯¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ç¤ê¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡£¿É¸ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç°Â¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£ÊõÊª°·¤¤¤µ¤ì¤ë½÷¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ø¤³¤Ø¤³°à½Ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥¢¥Ê¥¿¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÍ¶¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÍ·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤è♡¡Ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¤¤¤¹á¤ê¤Î½÷¤Ë¤³¤ì¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦¥¿¥Þ¥é¥ó¡ª¡Ë¡£
£ ¥Ê¥á¤¿¤éÁ°»õ¤Ç¼ï»Ò¥«¥Á³ä¤ë¤¾¡ª
¤½¤·¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë²¿µ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Î¶¯¤µ¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤ÃË¤ËÆë¤ìÆë¤ì¤·¤¯¿¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤È¤«¥à¥ê¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡×¤È¤¤Á¤ó¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢½÷Í§Ã£¤ÈÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤¿¤¬¤ëÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥à¥ê¤Ê¤ó¤À¡£²ÁÃÍ´Ñ°ã¤¦¤Í¡¢¹ç¤¦¿ÍÆ±»Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤ªÊÌ¤ì³Ð¸ç¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ëµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÎäÀÅ¤Ë¡ª¡Ë¡£
Â¾¤Î½÷À¤Ê¤é¤Ê¤¡¤Ê¤¡¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤ëµ¤¤Î¶¯¤¤½÷À¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤â¤³¤Î¿Í¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¥¥Á¥ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡ª¡×¤È¿´¤«¤é¹û¤ì¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ê¤Ê¤¡¤Ê¤¡½÷¤Ï¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
´Å¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¡¢³ú¤ó¤À¤é²ø²æ¤¹¤ë¤ï¤è¤ó♡
Åí¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡¢¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¹á¤ê¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤ÈÆ±¤¸¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¿¤ÀÀÅª¤Ë¼æ¤«¤ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é¹û¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¡ª¡Ê¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï»¨µû¥â¥Æ¤È¤â¸À¤¦¡ª¡Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¿´¤Ë¶Á¤¯½÷À¤Ø¤È²½¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Å®°¦¤Ï´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡ª¡Ö¤³¤Î»Ò¥Ê¥á¤¿¤é²¶²ø²æ¤¹¤ë¤Êw¡×¤¯¤é¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤»¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¡ª ´Å¤¯¤Æ¶¯¤¤Åí½÷¡¢¤É¤¦¤¾¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª