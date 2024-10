Billlie、完全でカムバック！IUとのコラボに「普段から私たちに関心を持ってくれた…夢のよう」

Billlieが完全体でカムバックした。16日午後、ソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて、5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」の発売記念ショーケースが開かれた。Billlieは、約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体でカムバックする。ニューアルバム「appendix:Of All We Have Lost」には、しばらく忘れていた大切な物をそれぞれの場所で取り戻す旅程を収めた。愛する人々と一緒に過ごした思い出など、彼女たちの内面を反映した「付録(appendix)」のストーリーが印象的だ。

この日、メンバーのムン・スアは「これまで私たちが披露してきたストーリーとは違って、私たちの内面を反映した」と説明した。スヒョンは「今までは私たちだけのカラーを収めた音楽とパフォーマンスを披露してきたが、Billlieだけの色をさらに強調した楽曲を用意した」とし、「ダブルタイトル曲はどちらも、幼少時代の童心を呼び起こすナンバーだ。“Billlie風の童心”を見つけて、感じていただきたい」と伝えた。Billlieはデビュー以来、初めてダブルタイトル曲を披露する。ションは「私たちがこれまで完成度の高いパフォーマンスを披露し、多くの方々に愛された。表情とジェスチャーなど、細かい部分に力を入れた。ハンドマイクで歌を歌いながら本気でステージを楽しむBilllieの姿を楽しみにしてほしい」と語った。一番目のタイトル曲「記憶飴」は、ギターポップジャンルで、一緒に歩いてきた時間の中で、それぞれしばらく忘れかけていた大切な思い出を掘り返し、再び夢を見るストーリーだ。シユンは同曲について「大変で厳しかった旅の中できれいな飴を見つけ、この思い出と大切な心で一緒に歩んでいこうという内容の可愛らしいナンバーだ」と説明した。また、スヒョンは「私たちの内面のストーリーを盛り込んでおり、Belllie've(ファンの名称)の皆さんに届けたいメッセージを収めた。『これからずっと一緒にいよう』という意味だ」と伝えた。何よりも「記憶飴」は、作詞に参加しただけではなく、2本のミュージックビデオの予告映像のナレーションにもIUが参加して注目を集めた。ハラムは「私たちが普段から尊敬していたIU先輩が作業に参加してくださった」とし、「デビュー前から先輩の音楽を聴いていたし、オーディションでも先輩の歌を歌い、デビュー後も先輩の楽曲をカバーした。このようにロールモデルである先輩とともに、カムバックすることができて幸せだ」と尊敬の意を表した。続けて、つきは「『記憶飴』は、IU先輩が私たちとファンの皆さんの物語を考えながら作ってくださったと聞いた」とし、「『大変なことを経験して、二度と失わないように、いつも一緒に進んでいこう』というメッセージだ。そのようなメッセージをこの曲を通じて美しく表現していただき、栄光だ。私たちもそのようなメッセージを思い出して、一生懸命に準備してカムバックすることができた」と語った。IUとのコラボは、どのようにして実現したのだろうか。ムン・スアは「ニューアルバムは、多くの力を注いだアルバムだ。特に、タイトル曲に心を込めるために頑張った」とし、「IU先輩が普段から私たちに関心を持ってくださりコラボすることができた。私たちがファンコンサートの時、先輩の『Love poem』をカバーしたこともある。みんな喜んでくれたし『頑張らないと』と思った。夢みたいだと感じた」と述べた。「記憶飴」のステージを披露した後、つきは「完全体でステージを披露するのが久しぶりだったので、緊張して胸がワクワクした。一生懸命に準備したステージを、お見せできて幸せだった」と伝えた。さらに、ハルナも、「ステージを披露して、やっと完全体でカムバックする実感が湧いてきた。全員で挨拶ができて嬉しい。多彩な活動を披露したい」と語った。