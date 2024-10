【Amazon Prime Video 制限付き広告】2025年より導入予定

Amazonは、有料サービス「Amazonプライム会員」のサブスクリプションサービス「Amazon Prime Video」にて2025年より日本でも制限付きで広告が表示されることを発表した。

今回の広告導入に関して、同社は魅力的なコンテンツへの投資を継続し、その投資を長期にわたり拡大していくためとコメント。

また、広告なしの新しいオプションの提供を予定しており、料金は後日発表を予定している。

Amazonプライム会員には、Prime Videoに広告が表示されるようになる数週間前に、希望に応じて広告なしのオプションを申し込む方法をお知らせするメールが送信される。

□Amazon Prime Video(プライムビデオ)についてのお知らせ

(C) 1996-2024 Amazon.com, Inc. or its affiliates