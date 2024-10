We Are The Night、TikTokで超話題となった「ティラミスケーキ」の7インチを2025年1月22日にリリース！

韓国インディシーンを代表する実力派バンド「We Are The Night」のヒットナンバー「ティラミスケーキ」が、初めて7インチとして登場する。この曲は2015年に初めてリリースされ、2018年にはドラマ「To. Jenny」のサウンドトラックとして再登場し、口コミで広まった。さらに、2022年には「To. Jenny」の主演俳優のキム・ソンチョルの影響で再び注目を集め、MZ世代の間でチャレンジソングとして定着、多くのK-POPアーティストが「ティラミスケーキチャレンジ」に参加し、世界的な人気を得ることとなった。

その人気を受けて、「ティラミスケーキ」は韓国の実力派アーティストを紹介するレーベル「Bside」のアナログ企画「K-Indies Series」として7インチ化される。A面には2024年のオリジナルミックスバージョン、B面には約2年ぶりに発表した最新曲「Lantern」が収録。「Lantern」はこれまでのWe Are The Nightのトラックとは異なるエネルギッシュな曲で、ファンやインディ・エレクトロニックジャンルの愛好者からも大きな支持を得ている。各トラックのシングルカバーが施された7インチのオリジナルアートワークは、コレクションとしての価値をさらに高めている。2013年に結成されたインディポップバンドWe Are The Nightは、同世代の若者たちの不安、希望、愛をテーマに、シンセサイザーを基にした夢幻的で感覚的なサウンドで表現する。これまでに4枚のフルアルバムをリリースし、独自の“シネマティックサウンド”をリスナーに届けてきた彼らは、今回のBsideとの7インチリリースを出発点に、日本の音楽市場の扉を叩く。これらはHMV record shop各店およびHMVオンラインにて予約受付中のほか、各種レコードショップでも取扱いとなる。

■リリース情報

「Tiramisu Cake」

2025年1月22日リリース

価格:2,640円



フォーマット:Analog 7inch Vinyl

レーベル:Bside / Lawson Entertainment, Inc.



【収録曲】

A1.Tiramisu Cake

B1. Lantern