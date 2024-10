作家、タレントのいとうせいこうが自身のXを更新。今月12日に行われた「朝霧JAM 2024」出演時の模様を投稿。ライブを観たファンからの反響が相次いでいる。

いとうは、「いとうせいこう is the poet with 小泉今日子」として出演。いとう自身の小説や詩の一節を、即興音楽に合わせてその場で選びながら読んでいき、ダブ処理しするという、ダブポエトリーバンド。これまでも、満島ひかり、町田康などと共演してきた。

いとうは、「ありがとうございました!!いとうせいこう is the poet with 小泉今日子!!!!一曲目はまさかの、、、、、 『なんてたってアイドル』 (SKAバージョン) 小泉今日子さんとのコラボはまたあるのでしょうか」と、観客の反応を受けて再び小泉との共演に期待を寄せた。小泉も、朝霧JAM公式Xの投稿に反応し「楽しかったー!」とつづっている。

SNS上では「いまドラマで見てる俳優キョンキョンと『なんてったってアイドル』を歌うキョンキョン。同じだけど全然違う、存在がまごうことなきアイドル。なんか不思議だったー」「まさか小泉今日子を見れる日が来るとは。 58歳とは信じられないくらい可愛かった」「朝霧2024 ベストアクト、まさかこんなにがっつり歌ってくれるとはかわいい!かっこいい!嬉しい!最近ドラマとかでキョンキョン熱上がってたところにこれだよ!」「ステージの小泉さん、歌声伸びやかにキラキラ発光していました。可愛くて格好良かった!朝霧!」などのコメントが寄せられている。

小泉は現在、共演作も多い名コンビの小林聡美とW主演をつとめるNHKで放送中のドラマ「団地のふたり」がSNSでの評価も高く話題となっている。