¡Öº£Ç¯¤ÏÂ©¤¬»ß¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¡Ä¡×¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ö½¸Íî¤Ë´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×µþÅÔÉÜ¤¬¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ß·¼È¯¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü
¡¡¿©Íß¤Î½©¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²Áý²Ã¤Ë·Ù²ü¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¤Îº¸¤«¤é»Ò¥°¥Þ¤é¤·¤¥¯¥Þ¤¬ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¸å¡¢±¦¤«¤é¤â¤¦£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¸½¤ìÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÏÁ°Êý¤¬Âç¤¤¯²õ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þ¤Ë¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²ç¤ò¤à¤¯¥¯¥Þ¡£´ØÀ¾³ÆÃÏ¤Ç¤â¡È¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¡É¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç³²½Ã¶î½ü¤Îæ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥«¤ò¥¯¥Þ¤¬½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤äµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬°û¿©Å¹¤ÎÁÒ¸Ë¤ËµïºÂ¤ëÁûÆ°¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¤Ç£±£¶Æü¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¥¯¥Þ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÃÎ»³»Ô¡¦ÉñÄá»Ô¡¦°½Éô»Ô¤Î£³¤Ä¤Î»Ô¤Ç¤Ï£¹·îËö»þÅÀ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬·×£´£¶£¹·ï¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£²¡¥£²ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë¡Ö¡Ê£Ñ¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë»Ò¥°¥Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤¢¤È¿Æ¥°¥Þ¤¬¤¹¤°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¼Ö¤È¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦Â©¤¬»ß¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£ÌëÃæ¤Ï½ÐÊâ¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÊµþÅÔÉÜÃæÃ°¹°è¿¶¶½¶É¡¦²Ï¹çÂóÌ³¤µ¤ó¡Ë¡ÖÌÚ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø·§Ãª¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¾å¤Ç¥¯¥Þ¤¬³Á¤È¤«¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤°µþÅÔÉÜ¤ä»ÔÌò½ê¤ËÄÌÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÅßÌ²Á°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃß¤¨¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤«¤é½ÐË×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÜ¤ÏÁáÄ«¤ÈÌë´Ö¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥Þ¤¬ÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÚ¤Î´´¤Ë¥È¥¿¥ó¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊµþÅÔÉÜÃæÃ°¹°è¿¶¶½¶É¡¦²Ï¹çÂóÌ³¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï½¸Íî¤Ë´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Í¶°øÊª¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¥È¥¿¥ó¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤ºô¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê½¸Íî¤À¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×