HIP HOPユニット・Creepy Nutsの公式Xとインスタグラムが、16日に更新。来年2月11日に行われる初の東京ドーム公演「Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」が完売したと伝えた。Xでは、写真とともに「Thank you SOLD OUT Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」と伝えられた。ファンからは「満員の東京ドーム、楽しみです!」「おめでとうございます」などといった感想が相次いでいる。Creepy Nutsは、MCバトル日本3連覇のラッパー「R-指定」とDJバトル世界一の「DJ松永」によるHIP HOPユニット。17年にメジャーデビューした。今年1月にリリースした「Bling-Bang-Bang-Born」は、国内外でムーブメントを起こし、海外フェスへの出演も果たした。