Hedigan′s新曲「グレー」を配信！1stアルバム発売＆初全国ワンマンツアー開催を同時発表

■SuchmosのYONCE擁するロックバンドHedigan’s、1stアルバム『Chance』を11月20日に配信リリース!

SuchmosのYONCE(Vo)こと河西“YONCE”洋介擁するロックバンドHedigan’sが、10月16日に新曲「グレー」を配信リリース。併せて、1stアルバム『Chance』が11月20日に配信リリースされることも発表した。

収録曲とジャケット写真、最新のアーティスト写真も公開となっている。

さらに、Hedigan’s初となる全国ワンマンツアー『Hedigan’s “Tour Chance”2025』の開催も決定。2025年1月25日の神奈川・横浜BAYHALLを皮切りに、各都市8公演を回る。チケットの先行受付がスタートしており、10月30日23時59分まで受付中だ。

ツアーの詳細は、Hedigan’sの公式X(旧Twitter)やInstagramをチェックしよう。

リリース情報

2024.10.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「グレー」

2024.11.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Chance』

<収録曲>

1.地球(仮)

2.マンション

3.その後…

4.グレー

5.再生

6.Mission Sofa feat.井上真也

7.But It Goes On

8.O’share

9.カーテンコール

10.ふしぎ

Hedigan’s OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Hedigans/

Hedigan’s OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/hedigans_japan

Hedigan’s OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/hedigans