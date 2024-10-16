16日午後5時53分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の宇都宮市、鹿沼市、下野市、益子町、それに壬生町、群馬県の板倉町、埼玉県の久喜市と宮代町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

笠間市



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 下野市

益子町 壬生町



□群馬県

板倉町



□埼玉県

久喜市 宮代町

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 茨城町 大洗町

城里町 大子町 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

筑西市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 鉾田市

つくばみらい市 八千代町 境町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

小山市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 茂木町

芳賀町 野木町 高根沢町

栃木那珂川町 日光市 塩谷町



□群馬県

桐生市 太田市 館林市

みどり市 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

深谷市 滑川町 さいたま北区

さいたま見沼区 さいたま岩槻区 川口市

春日部市 桶川市 北本市

八潮市 白岡市 杉戸町



□福島県

白河市 棚倉町



□千葉県

市川市 野田市 八千代市

鎌ケ谷市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜港北区

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

ひたちなか市 東海村 龍ケ崎市

牛久市 潮来市 神栖市

行方市 美浦村 阿見町

五霞町 利根町



□栃木県

市貝町 大田原市 矢板市

那須塩原市 那須町



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

渋川市 藤岡市 富岡市

神流町 沼田市 片品村

みなかみ町



□埼玉県

鴻巣市 嵐山町 小川町

吉見町 鳩山町 ときがわ町

埼玉美里町 埼玉神川町 寄居町

さいたま西区 さいたま大宮区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 狭山市 上尾市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 朝霞市 和光市

新座市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

伊奈町 毛呂山町 越生町

川島町 松伏町 秩父市

皆野町 長瀞町



□福島県

郡山市 須賀川市 田村市

本宮市 鏡石町 西郷村

泉崎村 矢祭町 石川町

玉川村 浅川町 古殿町

小野町 いわき市 浪江町

下郷町 檜枝岐村 南会津町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 船橋市

松戸市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 流山市

我孫子市 浦安市 四街道市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 東金市

旭市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町

長南町 君津市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜緑区

川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 調布市 小金井市

小平市 日野市 国分寺市

東大和市 西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。