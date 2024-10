Shop.1

【新宿】秋の情景を思わせる目にも楽しいアフタヌーンティー/ハイアット リージェンシー 東京

「ハイアット リージェンシー 東京」から、実り豊かな秋の食材を使用したスイーツとセイボリーが楽しめる「秋の味覚アフタヌーンティー」が期間限定で登場します。

色づき始めた秋の山の情景を思わせる、目にも楽しいスイーツ9種には、「さつまいもパフェ」や「紫芋バターサンド」、「マロンムース」、「かぼちゃモンブラン」など、秋を代表する食材をふんだんに使用。また、セイボリーは、自家製のミニサイズマフィンを使用した「ミニチュアサーモンベネディクト」や、バターの香る栗ごはんなど、食事としても十分に楽しめる4品がラインナップしています。

もみじが浮かぶ「秋の夕暮れ」や、「アイス焼き栗ラテ」など、テーブルを彩る限定ドリンク3種を含むフリーフロードリンクとともに、贅沢な秋のひとときを過ごしてくださいね。

■ハイアット リージェンシー 東京「秋の味覚アフタヌーンティー」概要

住所:東京都新宿区西新宿2-7-2

提供場所:「カフェ」※改装工事に伴い「Vicky’s」(1F)にて代替営業

TEL:03-3348-1234 (代表)

提供期間:2024年10月1日(火)〜11月30日(土)

提供時間:14時30分〜19時(入店時間)※前日12時までに要予約



Shop.2

【池袋】クラフツマンシップが光る!秋限定スイーツ/ATELIER de GODIVA 西武池袋本店

「アトリエ タルト オ ショコラ スイートポテト」864円(イートイン 1100円)

「ATELIER de GODIVA(あとりえ どぅ ごでぃば)西武池袋本店」からは、オータムシーズンだけのスイーツが数量・期間限定で登場します。

こちらは、ミルクチョコレートガナッシュを、サクサクとした食感のタルト生地に閉じ込め焼き上げた「アトリエ タルト オ ショコラ スイートポテト」。口どけのよいスイートポテトクリームに甘露煮芋が大人の甘さを引き立てます。

アトリエならではのクラフツマンシップが光る限定スイーツで、秋だけの幸せな体験を!

■ATELIER de GODIVA 西武池袋本店「秋季限定スペシャルスイーツ」概要

住所:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店B1F

TEL:03-3988-8966(直通)

販売期間:〜2024年11月12日(火)※無くなり次第終了

販売時間:西武池袋本店に準ずる



「大学芋ワッフル」550円

「ホテルインディゴ東京渋谷」では、カフェ「Shibrewya(しぶるや)」にて秋の味覚を使用した限定メニューをご用意しています。

「大学芋ワッフル」は、秋の味覚サツマイモをスイートポテトペーストにし、みたらしソースを絡めて奥深い味わいに仕上げたスイーツ。トッピングの黒ゴマの香ばしい香りが、食感とともに絶妙なアクセントに。10月31日(木)までのハロウィン期間は、アイチョコレートが可愛らしいポップなデザインでお目見えです。

「パープルスイートポテトスムージー」950円

「パープルスイートポテトスムージー」は、まるでスイートポテトを味わっているかのような濃厚な味わいで、スイーツ欲もドリンク欲も満たしてくれる一杯。メープルシロップがフレーバーに奥深さをプラス。さらにリンゴキューブが入って、食感も楽しめるドリンクです。

こちらも10月31日(木)までのハロウィン期間は、ゴーストが雲の上で遊んでいるかのようなデザインでご用意。つい写真におさめたくなるようなキュートな装いに夢中になること間違いなしです!

■ホテルインディゴ東京渋谷「秋メニュー」概要

住所:東京都渋谷区道玄坂2-25-12

提供場所:3階「Shibrewya」

TEL:03-6712-7475

提供期間:〜2024年12月1日(日)

提供時間:10時30分〜21時30分 (21時LO)



Shop.4

【代々木上原ほか】焼き芋を丸ごと味わう秋のガトーショコラ/Minimal - Bean to Bar Chocolate -

「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」3650円

日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(みにまる)」から季節限定で登場するのは、さつまいもの名産地である千葉県香取市の「石田農園」オリジナルの「金蜜芋」の焼き芋をたっぷり使った「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」です。

チョコレートとカカオの粉末、そしてさつまいもを皮ごと混ぜた優しい甘さのガトーショコラ生地に、遠赤外線で1 本ずつ丁寧に焼き上げ、分厚くカットした焼き芋を贅沢にイン。「金蜜芋」焼き芋の濃厚な甘味をダイレクトに楽しめる一品です。

■Minimal - Bean to Bar Chocolate -「チョコレートサンドクッキー -マロン-」概要

販売店舗:Minimal The Baking 代々木上原、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

販売期間:2024年10月末頃までを予定 ※無くなり次第終了

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.5

【有楽町・新宿ほか】さつまいもの多彩な味わいが楽しめる!/Afternoon Tea TEAROOM

「さつまいもと葡萄のパフェ」(紅茶付き)1690円

秋の訪れを感じさせる新作スイーツが「Afternoon Tea TEAROOM(あふたぬーんてぃー てぃーるーむ)」に勢揃い!

目玉となるのは、安納芋アイス、さつまいもチップス、ひとくちサイズの大学芋、さつまいもクリームなど、お芋のさまざまな食感や味わいを重ねて仕上げた「さつまいもと葡萄のパフェ」。巨峰ジャム、白ぶどうジュレ、ほろ苦いキャラメルホイップがアクセントになって、お芋の優しい甘さを引き立てていますよ。

■Afternoon Tea TEAROOM「さつまいもと葡萄のパフェ」概要

提供店舗:丸の内新丸ビル店、ルミネ有楽町店、京王百貨店新宿店、アトレ上野店、東武百貨店池袋店ほか

提供期間:〜2024年10月31日(木)

提供時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「スイートポテト ブリオッシュ」1870円

フレンチトースト専門店「Ivorish(あいぼりっしゅ)」より登場するのは、秋の味覚を使い、自慢のフレンチトーストと合わせたオリジナルメニュー。

「スイートポテト ブリオッシュ」は、丸く絞り出されたスイートポテトに、ほろ苦いカラメルソースが隠し味。さつまいもチップとキャラメリゼしたクルミが食感のアクセントになって、最後まで秋の食欲を刺激する1皿です!

■Ivorish渋谷店「スイートポテト ブリオッシュ」概要

住所:東京都渋谷区宇田川町3-3 B1F

TEL:03-6455-3040

提供期間:2024年9月12日(木)〜

提供時間:11〜20時(19時LO)

定休日:無休



Shop.7

【有楽町・吉祥寺】“蜜芋”モンブランとブリュレの贅沢コンビネーション/カフェ&ブックス ビブリオテーク

「“蜜芋”モンブランと焼き芋ブリュレのパンケーキ キャラメルソース」1760円

「カフェ&ブックス ビブリオテーク」では、長崎県五島市の「五島商店 佐藤の芋屋」が手掛ける「有機安納芋」を使用した「“蜜芋”モンブランフェア」を開催します。

「“蜜芋”モンブランと焼き芋ブリュレのパンケーキ キャラメルソース」は、濃厚な甘みが特徴の蜜芋に隠し味のはちみつでコクをプラス。香ばしいブリュレクリームとの掛け合わせが楽しめる、スペシャルなパンケーキです。ほんのり塩味の発酵バタークリームが、なめらかな蜜芋クリームと相性抜群! クセになる味わいです。

「“蜜芋”づくしのモンブランパイ」1210円

ひと口食べると、蜜芋の濃厚な甘みが口の中に広がり、まるで焼き芋をそのまま食べているかのような味わいの「“蜜芋”づくしのモンブランパイ」。蜜芋の甘さをさわやかなクリームチーズの酸味とバタースコッチソースのコクがさらに引き立てています。

秋の訪れを感じる個性豊かなお芋デザートを心ゆくまで堪能してみてくださいね。

■カフェ&ブックス ビブリオテーク「“蜜芋”モンブランフェア」概要

提供店舗:ルミネ有楽町店、アトレ吉祥寺店

提供期間:2024年9月4日(水)〜

提供時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「スイートポテトデニッシュ」380円

東京マリオットホテルなど、都内に4店舗を展開するカフェ「GGCo.(じーじーこー)」の2024年秋のコンセプトは「秋の贈りもの」。旬の食材を使ったブレッドが登場します。

「スイートポテトデニッシュ」は、蜜がけさつまいもと、スイートポテトの2種を一緒に味わえるパイ。繊細なパイ生地の軽い食感と黒ごまの香ばしさとのコンビネーションが、さつまいもの甘さに立体感をプラス。秋の味覚たっぷりの一品です。

■Café & Bakery GGCo.「『カフェ de 歳時記』秋の贈りもの」概要

販売店舗:Café & Deli GGCo. 城山、Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル、Café & Bakery GGCo. 神谷町 、Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション

販売期間:〜2024年 11月30日(土)

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「木村屋マフィン(スイートポテト)」320円

「木村屋總本店(きむらやそうほんてん)」からは、「見た目」「味わい」「食感」で秋の味覚が楽しめる季節のパンが登場します。

「木村屋マフィン(スイートポテト)」は、さつまいも(紅はるか)の甘みとしっとりした食感が楽しめるこの季節限定のマフィンです。黒ごまのプチプチした食感もアクセントに!

■木村屋總本店「木村屋マフィン(スイートポテト)」概要

販売店舗:上野松坂屋店、銀座松屋店、新宿伊勢丹店、東京大丸店ほか

販売期間:〜2024年10月31日(木)

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



まだまだ続く!

東京の期間限定のお芋スイーツは?

>>>次ページへ!>>>

「スイートポテトクロワッサン」378円

今年の「BOUL’ANGE(ぶーるあんじゅ)」の秋は、「Taste of Fall」と題し、秋の旬をたっぷりと味わう新作をご用意。

人気商品クロワッサンの生地を使用した「スイートポテトクロワッサン」は、生地にサツマイモを巻いて焼き上げ、特製のタレを塗り仕上げた一品。秋の味覚を贅沢に詰め込んだ新作を、ぜひ味わってみてください。

■BOUL’ANGE「スイートポテトクロワッサン」概要

販売店舗:日本橋 コレド室町3店 、池袋東武店 、新宿サザンテラス店、渋谷 東急フードショー店、東京ドームシティ ミーツポート店、錦糸町店

販売期間:2024年9月3日(火)〜

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「焼きたてカスタードアップルパイ お芋」520円

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO(りんご)」は、昨年の人気商品「さつまいものアップルパイ」をリニューアル!

「焼きたてカスタードアップルパイ お芋」は、しっかりとした甘味の「紅はるか」を使用し、パイの表面にはカラメルソースのアクセントをプラス。フィリングに入る「紅はるか」は、お芋本来のおいしさを堪能できるように、ねっとりとしたペーストとダイスカットにした蜜漬けをイン。シャキシャキの厳選りんごが合わさることで、3つの異なる食感が楽しめます。トッピングにはカラメルソースと黒ゴマをあしらって、どこか懐かしく香ばしい風味に。

「焼きたてカスタードアップルパイ スイートポテト」520円

こちらは、ほどよい甘さの「紅あずま」を使用した「焼きたてカスタードアップルパイ スイートポテト」です。紅あずまのペーストを、パイの表面にたっぷりと絞り焼き上げることで、見た目からも満足感を得られる仕上がりに! ほどよい酸味とシャキシャキ食感が特徴の厳選りんごと、やさしい甘さと香ばしさが引き立つスイートポテトが絶妙に調和して、口の中いっぱいに広がる豊かな風味が堪能できますよ。

■RINGO

「焼きたてカスタードアップルパイ お芋」「焼きたてカスタードアップルパイ スイートポテト」概要

販売店舗:池袋店、立川駅店、ららぽーと豊洲3店

販売期間:〜2024年10月15日(火) ※なくなり次第終了

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「Apple Cup紫芋のモンブラン」490円

“焼きたて×こだわり素材”がコンセプトの焼きたてアップルパイ専門店「PIE mania(ぱい まにあ)」から、秋の味覚さつまいもを使った新作が登場。

色鮮やかな紫芋が目を惹く「Apple Cup紫芋のモンブラン」は、ジューシーな国産りんごと、ほろほろと口どけるパイ生地、モンブラン仕立ての優しい甘みの紫芋クリームが織りなすマリアージュが楽しめる一品です。小ぶりなのに手に取ると“ずっしり感”があり、手土産や自分へのご褒美におすすめですよ。

■PIE mania アキバ・トリム店「Apple Cup紫芋のモンブラン」概要

住所:東京都千代田区神田佐久間町1-6-5 アキバ・トリム 1F

TEL:03-3518-5722

販売期間:2024年9月9日(月)〜 ※なくなり次第終了

販売時間:10〜21時

定休日:1月1日



Shop.13

【丸の内・池袋ほか】“紅あずま”と濃厚バターのハーモニー/BAKE CHEESE TART

「焼きたてチーズタルト さつまいもバター」1個350円

焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」がお届けする、この秋のシーズナルチーズタルトは、さつまいもの中でも特に甘みが強い品種「紅あずま」を主役にした「焼きたてチーズタルト さつまいもバター」です。

チーズムースの上に“紅あずま”クリームを絞り、仕上げにバターを乗せて焼きあげた一品で、ほどよく塩味の効いた濃厚でコク深いバターが、チーズムースや甘いさつまいもと相性抜群。しっとりほくほくのさつまいもに、じゅわっと染み込んだバターが香る秋の味覚をぜひ堪能してみてください!

■BAKE CHEESE TART「Apple Cup紫芋のモンブラン」概要

販売店舗:グランスタ丸の内店、自由が丘店、池袋店、EQUiA 北千住店、立川店

販売期間:〜2024年10月31日(木)※なくなり次第終了

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.14

【東京駅】和菓子の老舗の人気コラボが復活!/BAKERS gonna BAKE

「『舟和』のスイートポテトスコーン」290円、「『舟和』の芋ようかんと発酵バターのスコーンサンド」490円、「『舟和』」のお芋あんスコーン」390円

スコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(べいかーず ごな べいく)」がお届けするのは、浅草の老舗和菓子店「舟和」とのコラボレーション!

「『舟和』のスイートポテトスコーン」290円

昨年も好評だった「『舟和』の芋ようかんと発酵バターのスコーンサンド」と「『舟和』」のお芋あんスコーン」に加え、今年新登場となるのが、さつまいもの素朴で自然な風味が存分に味わえる「『舟和』のスイートポテトスコーン」です。カカオパウダーの豊かな風味が広がるサクほろ食感のスコーンに舟和のさつまいもペーストを絞り、香ばしいクルミをしのばせて焼き上げた一品。「舟和」のさつまいもペーストを使用した香ばしいほうじ茶ラテと一緒に、秋のティータイムを楽しんで!

■BAKERS gonna BAKE 東京ギフトパレット店

舟和コラボレーション「秋のスコーン&ドリンク」概要

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

TEL:03-6551-2332

販売期間:〜2024年12月10日(火)

販売時間:9時30分〜20時30分、土・日曜、祝日は9時〜

定休日:東京ギフトパレットに準ずる



Shop.15

【新宿・東京駅ほか】芳醇バターと濃密な安納芋のマリアージュ/Butter Butler

「バターとさつまいものフィナンシェ」(4個入)1188円

「Butter Butler(ばたーばとらー)」の看板商品「バターフィナンシェ」から、季節限定味として「バターとさつまいものフィナンシェ」が新登場です。

ニュージーランド産生乳のバターと安納芋を生地に練り込んで焼き上げた、秋の味覚が口いっぱいに広がるスイーツです。バターの芳醇な香りと安納芋特有の濃密な甘さが織りなす、この時期だけのマリアージュをぜひ楽しんでくださいね。

■Butter Butler「バターとさつまいものフィナンシェ」概要

販売店舗:NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店

販売期間:2024年9月1日(日)〜

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



「紅はるかのモンブラン」496円

「銀座コージーコーナー」から秋の新作として登場するのは、糖度の高さで人気の品種「紅はるか」を使用したスイーツ。

なかでも注目は、たっぷり絞ったあんや濃厚な甘みのペースト、まろやかな味わいのクリーム、トップに飾った甘露煮まで、すべてに「紅はるか」を使用した「紅はるかのモンブラン」。やさしい甘さの黒糖スポンジとも相性抜群です。

「スイートポテトケーキ(紅はるか&紅あずま)」1998円

「スイートポテトケーキ(紅はるか&紅あずま)」は、甘味が強くねっとりとした食感が特長のさつまいも「紅はるか」と、ほどよい甘さとホクホクとした食感が特長の「紅あずま」を使用したスイートポテト生地に、生クリーム入りホイップクリームと、紅はるかの甘露煮、芋蜜ソースをトッピング。2つのさつまいもの濃密な味わいが楽しめる、食べ応えのある季節限定ケーキです。

■銀座コージーコーナー「紅はるかのモンブラン」「スイートポテトケーキ」概要

販売店舗:銀座1丁目本店、MAGNET by SHIBUYA109店ほか

販売期間:「紅はるかのモンブラン」〜2024年11月14日(木)頃予定、「スイートポテトケーキ」〜2024年10月31日(日)頃予定

販売時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.17

【オンライン】さつまいもとチーズの黄金比!北海道発“発明的チーズケーキ”/CHEESE WONDER

「CHEESE WONDER GOLD」1箱(6個入)3880 円 ※送料別

「CHEESE WONDER(ちーずわんだー)」から、この秋の限定スイーツ「CHEESE WONDER GOLD」が登場。秋の味覚として大人気のさつまいも「紅はるか」をチーズの塩味が引き立てる、CHEESE WONDERらしいアレンジを加えた生チーズケーキです。

おいしさの決め手は、5層のクリームによるさつまいもの甘みとチーズの塩味の黄金比。ザクザククッキーの上に生チーズスフレ、カスタードクリーム、さつまいもチーズムース、生チーズムースが重なり、その周りにはぐるりと絞ったスイートポテトペースト。トップにはダイスカットし、煮て甘さを引き立てたさつまいもをトッピングして、華やかに仕上げています。

秋を表現した、満足感たっぷりのチーズケーキをぜひご堪能あれ!

■CHEESE WONDER「CHEESE WONDER GOLD」概要

販売店舗:自社オンラインショップ

販売期間:〜2024年11月下旬

https://www.utopiaagriculture.com/products/cheesewondergold



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。