Switch／PS4『アーケードアーカイブス バイオレンスファイト』10月17日に配信 喧嘩でマフィアや暴走族たちと戦う格闘ゲーム
株式会社ハムスターは本日10月16日、Nintendo Switch＆PS4向けにアーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」から新規コンテンツ『バイオレンスファイト』を配信することを発表。配信日は10月17日で、価格はNintendo Switch版が838円（税込）、PS4版が837円（税込）となっている。
【写真】報償金と名誉を掴み取れ 『バイオレンスファイト』スクショ
『バイオレンスファイト』 は1989年にタイトーから発売された格闘ゲームです。舞台は1960年代初頭 のアメリカ。マフィアや暴走族たちの間で流行している喧嘩ゲーム「バイオレンス・ファイト」に参加し、多額の報償金と名誉を獲得しましょう。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組だ。10月17日は『バイオレンスファイト特集』を放送する。タイトーの外山氏と、元タイトーで『バイオレンスファイト』開発者の石指武氏が出演予定。
『アーケードアーカイブス バイオレンスファイト』は、Nintendo Switch＆PS4向けに2024年10月17日配信。
【写真】報償金と名誉を掴み取れ 『バイオレンスファイト』スクショ
『バイオレンスファイト』 は1989年にタイトーから発売された格闘ゲームです。舞台は1960年代初頭 のアメリカ。マフィアや暴走族たちの間で流行している喧嘩ゲーム「バイオレンス・ファイト」に参加し、多額の報償金と名誉を獲得しましょう。
『アーケードアーカイブス バイオレンスファイト』は、Nintendo Switch＆PS4向けに2024年10月17日配信。