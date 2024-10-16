ProGrade Digital Inc.は、10月17日（木）～10月20日（日）にかけてAmazonで開催される「先行セール」「Prime感謝祭」に参加する。

CFexpress Type A/B、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIの各種メモリーカードやカードリーダーをセール価格で販売する。

また10月21日（月）には価格改定も実施。同社創業時から継続している「世界共通価格」のポリシーに則り、グローバル価格に統一するとしており、全体で値下げとなる。

※通常価格→セール価格（割引率）／改定後の通常価格

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type A

CFexpress 2.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

USB4対応シングルスロットカードリーダー

USB3.2 Gen1対応ダブルスロットカードリーダー

USB3.2 Gen2対応ダブルスロットカードリーダー

CFexpress 2.0 Type B 生産完了品

GOLD 256GB：21,800円→21,360円（24%）／26,700円 GOLD 512GB：33,000円→25,120円（24%）／31,400円 GOLD 1TB：57,800円→43,920円（24%）／54,900円 GOLD 2TB：113,900円→86,640円（24%）／108,300円 IRIDIUM 400GB：38,000円→28,880円（24%）／36,100円 IRIDIUM 800GB：74,300円→56,480円（24%）／70,600円 IRIDIUM 1.6TB：156,800円→119,200円（24%）／149,000円 COBALT 1.3TB：165,000円→117,675円（29%）／156,900円COBALT 165GB：29,700円→22,640円（24%）／28,300円IRIDIUM 480GB：64,400円→48,960円（24%）／61,200円 IRIDIUM 960GB：99,000円→75,280円（24%）／94,100円GOLD 120GB：25,100円→18,825円（25%）／25,100円 GOLD 240GB：39,600円→28,275円（29%）／37,700円 GOLD 480GB：56,100円→40,050円（29%）／53,400円V60 GOLD 128GB：8,300円→6,320円（24%）／7,900円 V60 GOLD 256GB：14,900円→11,360円（24%）／14,200円 V60 GOLD 512GB：27,300円→20,720円（24%）／25,900円 V90 COBALT 64GB：11,600円→8,800円（24%）／11,000円 V90 COBALT 128GB：20,800円→15,840円（24%）／19,800円 V90 COBALT 256GB：38,000円→28,880円（24%）／36,100円 V90 COBALT 512GB：82,500円→62,800円（24%）／78,500円V60 GOLD 128GB：8,500円→6,400円（25%）／8,000円 V60 GOLD 256GB：15,100円→11,440円（24%）／14,300円 V60 GOLD 512GB：27,400円→20,880円（24%）／26,100円CFexpress 4.0 B/SD（PG05.6）：16,500円→12,560円（24%）／15,700円 CFexpress 4.0 A/SD（PG09.6）：16,500円→12,560円（24%）／15,700円SD/microSD（PGM0.5）：5,800円→4,675円（19%）／5,500円CFast/SD（PG02）：13,200円→10,710円（19%）／12,600円 CFexpress B/SD（PG05.5）：13,200円→10,710円（19%）／12,600円 SD/SD（PG08）：13,200円→10,710円（19%）／12,600円 CFexpress A/SD（PG09）：13,200円→10,710円（19%）／12,600円GOLD 256GB：19,800円→15,840円（20%）／15,840円 GOLD 2TB：89,800円→67,350円（25%）／67,350円 COBALT 650GB：59,800円→44,850円（25%）／44,850円