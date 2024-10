ウイルス、カビ、花粉、悪臭などの汚染物質をつかまえて除去！日本バイオテクノファーマ「WellisAir WADU-02」

日本バイオテクノファーマは、空気清浄機「WellisAir(ウエリスエアー) WADU-02」を、2024年10月15日より販売中です。

日本バイオテクノファーマ「WellisAir(ウエリスエアー) WADU-02」

商品名: 空気清浄機WellisAir(ウエリスエアー) WADU-02

発売日: 2024年10月15日

価格 : 77,000円(税込)※カートリッジ1個付属

URL : https://www.wellisairjapan.com/

ウエリスエアーは自然の大気浄化方式を採用し、人体に無害で最も環境にやさしい方法として自然の浄化物質であるOHラジカル(ヒドロキシラジカル)を大気レベルに豊富に生成し、各種汚染物質(ウイルス、細菌、カビ、臭い、バクテリア、たばこの煙など)の除去にアプローチします。

独立した第三者機関による試験でウイルス・細菌の除去に関するデータも取得済で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対しても試験を行っています。

またエアロゾルの発生を特徴とする歯科クリニックにおいて空気及び表面の除菌に対する有効性データもあります。

室内空気だけでなく衣類や家具などの表面にあるウイルスや花粉といった無数の汚染物質はもちろん、生活悪臭など臭いが除去される嗅覚的な経験とアレルギー性疾患の方が感じる不快感の軽快を体験出来ます。

小さくシンプルで軽量なため、置くだけではなく壁にかけることも可能です。

音も静かで小さいながら90m2をカバーします。

お手入れに関しては、フィルターを使用するタイプの空気清浄機ではないため、フィルター掃除は不要。

3ヶ月に1度カートリッジを交換するだけです。

電気代は24時間毎日稼働しても平均90円(2.88Kwh)です。

【OHラジカル(ヒドロキシラジカル)の特徴】

・太陽の光、大気のオゾン、空気中の水分から自然発生される天然浄化物質で強い除菌力がある。

・酸化力(殺菌、消毒、脱臭、分解する能力)が強力でありながら、人体には全く無害である。

・各種汚染物を取り囲むタンパク質から水素を奪ってタンパク質構造を破壊することで、あらゆる汚染物質を空気中に安全な水(H2O)として還元させます。

ご家庭での使用だけでなく、病院、クリニック、介護施設、学校、公共施設、飲食店、ペット環境等あらゆるところで活躍する商品となっています。

【販売元】日本バイオテクノファーマ株式会社

https://www.japanbiotechnopharma.com/

