ゲームトレーラーとストーリー公開！GSE『グーの惑星2』日本語パッケージ版

GSEは、2D BOYが開発したパズルアドベンチャーゲーム『グーの惑星(TM)』の続編『グーの惑星(TM)2』の日本語パッケージ版を、Nintendo Switch(TM)で2024年11月28日に発売予定で、現在好評予約受付中です。

今回は、驚きのゲームトレーラーを公開。

シリーズファンと新プレイヤーたちを、不思議な「グー」の世界へとご招待します!

【『グーの惑星(TM)2』のストーリー概要】

あれから15年、瞬く間に時は過ぎ、絶滅したと思われていた液体生物「グー」が地震でできた亀裂から再び現れました。

かつて倒産した「グーの惑星株式会社」は復活し、「グーの惑星団体」として再ブランド化。

環境保護を掲げるこの組織は、グー・ボールの回収活動を再開します。

ある日、彼らは水中にフックを降ろし、巨大な生物を引き上げます。

その生物はフックをつかむと、水面から飛び出し、宇宙に向かって火を噴きました。

10万年後、遠く離れた惑星の観測者がその光に引き寄せられ、望遠鏡でその遠い星をじっと見守ります……

【予約特典】

予約期間中に『グーの惑星(TM)2』の日本語パッケージを予約したプレイヤーには、予約特典としてゲームのメインビジュアルを使用したA4クリアファイル(1枚)をプレゼント。

※画像はイメージです。

※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合があります。

【『グーの惑星(TM)』シリーズの紹介】

グーの惑星(TM)へようこそ!

インディーデベロッパー2DBOYによるインディーゲーム『グーの惑星(TM)』が16年の時を経て、続編『グーの惑星(TM)2』となり、2024年11月28日にNintendo Switch(TM)で登場します。

『グーの惑星(TM)』はかつて大ヒットし、多くのメディアから高評価を受けました。

IGNでは9.5の高得点を獲得し、2008年の米国インディーゲームフェスティバル(インディペンデント・ゲームズ・フェスティバル, IGF)ではデザイン革新賞と技術優秀賞を受賞するなど、数々の賞を受賞しています。

この革新的なパズルアドベンチャーゲームは、物理法則と流体シミュレーションを巧みに組み合わせ、プレイヤーは空間的思考と問題解決に挑戦します。

プレイヤーは、粘着性のある奇妙な液体生物「グー」を操作して、橋や塔など複雑な建築物を自由に構築します。

前作の独特なアートスタイルと心温まるオリジナルサウンドトラックを継承し、極上のゲーム体験ができます。

ストーリーはカットシーンやゲーム内の看板などを通じて徐々に展開され、プレイヤーはこの謎めいた「グー」の世界の秘密を次第に解き明かしていきます。

プレイヤーは4つの季節を体験し、それぞれの季節に新しい種類の「グー」が登場します!

一見シンプルな建築ゲームのように見えますが、実は企業のグリーンウォッシングや商業的な環境保護主義を見事に風刺し、現実の社会問題を巧みにゲームに取り入れています。

予約はこちら: https://bit.ly/4cOcMtL

■タイトル :グーの惑星(TM)2

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年11月28日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :パズルアドベンチャー

■プレイ人数 :【オフライン時(TV/テーブルモード)】1-4

【オフライン時(携帯モード)】1

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ウクライナ語/

ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :2DBOY

■CERO :B

(C) 2024 2DBOY. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

